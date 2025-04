La Voce delle Donne: un viaggio di scoperta e libertà a Catania

17-18 maggio 2025 | “Il mio spazio” – Largo Paisiello 5, Catania

Un workshop per ritrovare e liberare la propria voce, rivolto a donne di ogni età e provenienza.

Condotto dall’attrice e voice coach Emanuela Trovato, il percorso utilizza il Metodo Linklater e

tecniche attoriali per riscoprire la voce naturale come strumento di espressione, relazione e

trasformazione.

La Voce delle Donne è il primo appuntamento del progetto “Il mondo salvato dalle ragazzine”,

destinatario dei contributi 2025 dei Progetti Speciali Teatro, a cura dell’associazione culturale

Madè.

La voce è il ponte tra ciò che siamo e come ci relazioniamo al mondo. Liberarla significa liberare

se stesse.

Attraverso esercizi fisici, respirazione, suono e parola, il laboratorio crea uno spazio sicuro dove

le partecipanti possono riconnettersi con la propria autenticità e con il piacere di farsi sentire –

davvero.

Chi può partecipare: donne maggiorenni, con o senza esperienza, attrici, educatrici, terapeute,

professioniste o semplicemente donne curiose di conoscersi meglio.

Anche altre identità di genere sono benvenute, nel rispetto del focus del progetto.



INFO E ISCRIZIONI

Date: 17 e 18 maggio 2025

Luogo: Il mio spazio – Largo Paisiello, 5 – Catania

Telefono: +39 377 021 1879 | 349 327 4639

Email: scrivi@emanuelatrovato.it

Web: www.emanuelatrovato.it

Instagram: @emanuelatrovato_actress | @the_actress_speaks



EMANUELA TROVATO

Attrice, acting & voice coach, siciliana, cultrice e ambasciatrice della sua lingua e cultura. Vive a

Roma ma resta profondamente legata alla sua terra.

Ha studiato con Kristin Linklater, di cui è docente certificata, ed è stata speaker coach per

TEDx. Da quasi trent’anni lavora tra teatro, cinema e formazione, aiutando le persone a

superare la timidezza e a scoprire il potere trasformativo della voce naturale.

“Ve lo dico subito: le porte sul mondo del Sé selvaggio sono poche, ma preziose. Se avete una

cicatrice profonda, questa è una porta.”

Clarissa Pinkola Estés

Il progetto “Il mondo salvato dalle ragazzine”:

La Voce delle Donne è il primo appuntamento catanese del progetto “Il mondo salvato dalle ragazzine” vincitore del bando Progetti Speciali 2025 – Teatro del Ministero della Cultura. Promosso dall’Associazione socio-culturale Madè , nasce dalla visione condivisa della rete Illumina, per rendere omaggio a Elsa Morante, nel 40° anniversario della sua scomparsa e coinvolge 11 realtà teatrali operanti in 11 regioni italiane, unite nella promozione dei diritti e del protagonismo femminile attraverso il linguaggio delle arti performative.

www.madeassociazione.it

madeassociazione@gmail.com

Emanuela Trovato_Filippo Luna_Giovanni Carta

CREDIT:

La foto di copertina è di Mara Zampariolo.