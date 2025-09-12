Il libro: “La vita è una brezza di poesia” di Teresa Perri | PRESENTAZIONE

Ciao Teresa, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Come ti vuoi presentare ai nostri lettori che volessero sapere di te quale scrittore e poeta?

Grazie di cuore per l’invito.

Sono una scrittrice e poetessa, attraverso le mie parole cerco di catturare le sfumature più profonde dell’animo umano e le bellezze nascoste della vita quotidiana. La scrittura è per me un viaggio di scoperta, un modo per esplorare emozioni, ricordi e sogni, dando voce a ciò che spesso rimane silenzioso. La poesia, in particolare, rappresenta per me un modo di esprimere l’indefinibile, di trasformare l’istante in eternità. Spero che le mie opere possano suscitare emozioni genuine e invitare i lettori a riflettere sulla meraviglia che ci circonda e dentro di noi.

Chi è invece Teresa al di là della sua passione per la scrittura, per la letteratura, per la poesia e la lettura? Cosa puoi raccontarci di te e della tua quotidianità?

Al di là della mia passione per la scrittura, la letteratura, la poesia e la lettura, sono una persona che trova nella vita quotidiana un’inesauribile fonte di ispirazione e di emozioni.

La mia quotidianità è fatta di piccoli gesti e di momenti di riflessione, che spesso si trasformano in spunti poetici. Amo osservare il mondo che mi circonda con occhi attenti e curiosi, cogliendo i dettagli più sottili: il silenzio di una mattina di sole, il rumore delle foglie che danzano nel vento, il sorriso di un passante, le sfumature del cielo al tramonto. Questi sono i frammenti di vita che poi si traducono in versi, in parole che cercano di catturare l’essenza dell’attimo.

Qual è il tuo percorso accademico, formativo, professionale ed esperienziale che hai seguito e che ti ha portato a fare quello che fai oggi nel vestire i panni dello scrittore e del poeta?

Il mio percorso verso l’essere scrittrice e poeta è stato un viaggio ricco di scoperte, passione e dedizione. La mia formazione si è arricchita attraverso numerosi corsi di scrittura creativa e poesia, in cui ho affinato le tecniche narrative e poetiche, e ho scoperto nuove prospettive per interpretare e condividere il mio talento.

Ho partecipato a diversi concorsi letterari, ottenendo riconoscimenti che hanno rafforzato la mia fiducia e la mia determinazione nel perseguire questa strada. Queste esperienze competitive mi hanno permesso di confrontarmi con autori di talento, di ricevere preziosi feedback e di crescere come artista e come persona. La partecipazione a workshop e seminari con scrittori e poeti affermati ha rappresentato per me un’importante occasione di formazione e ispirazione, ampliando il mio orizzonte e arricchendo il mio stile.

Il mio percorso professionale si è consolidato attraverso la pubblicazione di poesie e raccolte in diverse riviste e antologie, oltre alla partecipazione attiva a reading e eventi culturali, che mi hanno permesso di avvicinare il pubblico e di condividere le mie emozioni e le mie parole. La scrittura poetica, per me, è diventata una vera e propria vocazione, un modo per dare voce alle sfumature più profonde dell’animo umano e per creare un dialogo sincero con chi legge.

Tutto questo percorso, fatto di studio, sperimentazione e confronto, mi ha portato a fare quello che faccio oggi: vivere e respirare di poesia, continuando a scrivere con passione e autenticità, sempre alla ricerca di nuove emozioni da condividere attraverso le mie parole. La scrittura rappresenta il mio modo di essere e di comunicare, e sono grata per ogni esperienza che mi ha portato fino a qui, consapevole che il cammino della poesia è infinito e ricco di infinite possibilità di crescita e scoperta.

Come nasce la tua passione per scrittura, per la poesia e per i libri? Chi sono stati i tuoi maestri e quali gli autori che da questo punto di vista ti hanno segnato e insegnato ad amare i libri, le storie da scrivere e raccontare, la lettura e la scrittura?

La mia passione per la scrittura, la poesia e i libri nasce da un desiderio profondo di scoprire e condividere le emozioni più autentiche dell’animo umano. Tra i maestri che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mio modo di vedere il mondo, c’è Giuseppe Ungaretti, il poeta che ha insegnato a cercare la bellezza anche nelle ferite più profonde, a trovare il senso della vita nel silenzio e nella sofferenza. La sua capacità di condensare l’esperienza umana in poche parole, di trasformare il dolore in poesia, mi ha insegnato che la scrittura può essere uno strumento di riscatto e di speranza.

Ma non solo Ungaretti: autori come Leopardi, con la sua malinconia e il suo senso di meraviglia di fronte all’infinito. Dante, con la sua capacità di raccontare l’umanità attraverso le sue visioni e i suoi viaggi, hanno contribuito a nutrire il mio amore per le storie e le parole. Sono figure che ci invitano a riflettere, a cercare un senso più profondo nelle cose e a non smettere mai di leggere e scrivere come modo per conoscere sé stessi e il mondo.

La scrittura, per me, è un atto di libertà e di scoperta, una finestra aperta sull’anima, che permette di condividere emozioni e pensieri più nascosti. I libri sono stati i compagni di un cammino che mi ha insegnato a guardare con occhi diversi, a sentire con il cuore aperto, a scrivere con passione e sincerità. È un amore che si nutre di ricordi, di sogni e di infinite possibilità, un amore che spero di trasmettere anche a chi, come me, desidera trovare nelle parole un rifugio e un’ispirazione.

Ci parli del tuo libro, “La vita è una brezza di poesia”? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato?

Il mio libro, “La Vita è una brezza di poesia” nasce dall’intima esigenza di catturare e condividere le sfumature sottili dell’esistenza. È stato un percorso di scoperta, un viaggio attraverso le emozioni più profonde e le piccole meraviglie quotidiane che spesso sfuggono alla nostra attenzione. L’ispirazione nasce dalla consapevolezza che la vita, con tutte le sue gioie e le sue sfide, può essere letta come una poesia scritta dal cuore del mondo, una melodia lieve che ci invita a rallentare, ad ascoltare e ad abbracciare ogni istante con gratitudine.

Scrivere questo libro è stato come respirare la stessa brezza leggera che attraversa le stagioni, portando con sé il profumo della speranza, dell’amore e della rinascita. Spero che le parole possano toccare le anime di chi le leggerà, ricordando che anche nelle giornate più semplici si nasconde un tesoro di poesia e di senso. Perché, alla fine, la vita stessa è un soffio di poesia, un dono da ascoltare e vivere con cuore aperto.

Qual è il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale i temi e le storie che ci racconti, senza ovviamente fare spoiler?

Il messaggio che desidero trasmettere al lettore con questa raccolta di poesie è quello di trovare bellezza e speranza anche nei momenti più semplici e quotidiani della vita. Attraverso le parole, voglio condividere emozioni profonde, riflessioni delicate e frammenti di poesia che parlano di amore, di sogni, di introspezione e di resilienza. “La vita è una brezza di poesia” invita a riscoprire la meraviglia nascosta nelle piccole cose e a lasciarsi trasportare dalla leggerezza di un respiro, come un delicato soffio che ci ricorda quanto la vita sia fragile, ma anche ricca di significato. È un viaggio attraverso le emozioni, un invito a saper ascoltare il cuore e a trovare poesia in ogni respiro, senza rivelare troppo, affinché ogni lettore possa scoprire la propria interpretazione e lasciarsi coinvolgere dal potere delle parole.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

I destinatari che ho immaginato mentre scrivevo questa raccolta sono tutti coloro che trovano nella poesia un rifugio, una luce nei momenti di quiete e di introspezione. Ho pensato a persone che, come me, cercano di catturare l’essenza della vita e delle emozioni più profonde, condividendo la bellezza della brezza di poesia che ci accompagna nel cammino quotidiano. Spero che queste parole possano toccare il cuore di chi le riceve, regalando un soffio di ispirazione e di serenità.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “La vita è una brezza di poesia”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

Perché “La Vita è una brezza di poesia”? Perché in ogni pagina, in ogni verso, troverete un frammento di ciò che rende speciale il nostro vivere quotidiano. Questa raccolta non è solo poesia: è un viaggio nell’anima, un invito a riscoprire la bellezza nascosta nei dettagli più semplici, a lasciarsi cullare dalle parole che svelano emozioni profonde e universali. Se cercate un rifugio, un sussurro di speranza o un sorriso silenzioso, questa raccolta vi accompagna passo dopo passo, come una brezza leggera che risveglia i sensi e il cuore. Non perdete l’occasione di portare a casa un frammento di poesia, perché ogni poesia è un dono che arricchisce l’anima.

Fai un regalo a te stesso: lasciati sorprendere, apri le pagine e lasciati trasportare dalla brezza di poesia che ho scritto con passione, per te. Trova il tuo angolo di serenità in libreria o nei portali online, perché la poesia, come la vita, merita di essere vissuta e condivisa.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare che ti ha aiutato a realizzare la tua ultima opera letteraria? Se sì, chi sono queste persone e perché le ringrazi pubblicamente?

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questa mia ultima raccolta di poesie. Innanzitutto, ringrazio di cuore la casa editrice Family Editore, che ha creduto nel mio progetto e ha scelto di accompagnarmi in questo viaggio letterario, offrendo il loro supporto e professionalità. La loro fiducia è stata fondamentale per trasformare le mie parole in un’opera concreta e condivisibile.

Un ringraziamento speciale va anche a tutte le persone che, con il loro affetto, il loro incoraggiamento e il loro sostegno, hanno creduto nelle mie capacità e nelle mie passioni. È grazie a voi se ho avuto la forza di mettere nero su bianco le emozioni e le riflessioni di questa raccolta.

A voi, pubblico e amici, dedico ogni verso e ogni poesia, sperando di condividere con voi un frammento del mio cuore.

BREVE INTRODUZIONE E SINOSSI DEL LIBRO:

“La vita è una brezza di poesia” è una raccolta di poesie in chiave moderna che legate tra di loro creano un connubio perfetto in grado di toccare numerose tematiche. L’intenzione dell’autrice è quella di mettere il lettore in condizione di immedesimarsi in ciò che legge suscitando in lui empatia, sentimenti e stati d’animo che gli permettono di riflettere sulle gioie e paure della vita accompagnate da un pizzico di umorismo che risveglia in tutti noi un lato fanciullesco.

BREVE BIO DELL’AUTORE:

Teresa Perri esordisce come autrice vincendo il concorso “racconti e poesie d’amore” dove le sue poesie sono state pubblicate nell’ omonimo libro insieme a quelle di altri scrittori e poeti. Nel marzo 2024 ha pubblicato la sua raccolta poetica intitolata “La vita è una brezza di poesia” che celebra le sfumature dell’esistenza attraverso versi evocati e profondi. Successivamente partecipa ad altri concorsi dove le sue poesie sono state inserite all’interno di numerose antologie. Nel dicembre 2024 una sua poesia è stata inserita nell’ agenda 2024/2025 edita family edizioni. Sempre nello stesso mese prende parte dell’agenda memo verso edita G.C.L. edizioni dove sono stati inseriti cinque dei suoi aforismi. Nel gennaio 2025 partecipa con due poesie all’interno dell’antologia nati per amare edito poeti2000. Nel mese di maggio un suo racconto è stato inserito nell’antologia “tra le alpi e i laghi” edito Rudis edizioni. La silloge è stata presentata al salone internazionale del libro di Torino.

Teresa Perri

Il libro:

NOME: Teresa

COGNOME: Perri

“TITOLO LIBRO”: LA VITA È UNA BREZZA DI POESIA

EDITORE: FAMILY EDITORE

ANNO PUBBLICAZIONE: 2024

https://share.google/2pFoyxuBX0rf0sdfB

https://amzn.eu/d/8qmhOZw

Teresa Perri

https://www.instagram.com/therryperry01?igsh=MWt3MnR2Nzd5OTdtNg==

https://share.google/f9njNZ0ibJxHpzgbg