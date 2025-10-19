La vita di Marguerite de Crayencour è un viaggio attraverso le pagine della storia

Marguerite de Crayencour è nata a Bruxelles nel 1903, privata della madre a pochi giorni dalla nascita, cresce in solitudine, affidata a un padre che sperpera il patrimonio tra gioco d’azzardo e belle donne, come un fiore che sboccia in un giardino incolto. Tuttavia, la sua anima assetata di conoscenza e bellezza trova rifugio nella cultura e nell’educazione privata, studiando le lingue classiche e l’italiano con passione e dedizione.

La sua giovinezza è un mosaico di viaggi e incontri, di letture e scritture. Pubblica il suo primo romanzo, “Alexis o il trattato della lotta vana”, nel 1929, come un primo passo verso la maturità letteraria. Dopo la morte del padre, Marguerite si ritrova a viaggiare per l’Europa, senza una dimora fissa, come un uccello che migra verso nuovi anni, senza una meta precisa.

Ma è l’incontro con Virginia Woolf a Londra nel 1937 che segna una svolta importante nella sua carriera. La Woolf diventa per lei un modello di riferimento, e la traduzione de “Le onde” in francese è un’occasione per approfondire la sua conoscenza della scrittura woolfiana. E poi, l’amore: l’incontro con Grace Frick, destinata a diventare il più grande amore della sua vita.

La loro storia d’amore è un esempio di come l’amore possa superare le barriere della società e della cultura. Insieme, le due donne si trasferiscono in America, dove convivono coraggiosamente. Nel 1947, Marguerite ottiene la nazionalità americana e trasforma il suo cognome in Yourcenar, un anagramma quasi perfetto.

La sua metamorfosi è iniziata, e il destino comincia a cambiare la sua vita di stenti. La scoperta di un frammento di un’opera giovanile sull’imperatore Adriano la spinge a iniziare una nuova stesura del romanzo che ha sempre desiderato scrivere. E poi, il successo: “Memorie di Adriano” è un capolavoro assoluto della letteratura universale che le procura un successo inaspettato.

La sua fama si consolida in tutta Europa, e riceve numerose lauree honoris causa e premi. Ma la vita non è senza dolori: la morte di Grace Frick nel 1979 segna una svolta dolorosa nella sua vita. Tuttavia, Marguerite continua a scrivere e a viaggiare, e nel 1980 diventa la prima donna a entrare nell’Académie française.

La sua ultima opera, una trilogia autobiografica, è un testamento alla sua vita e alla sua scrittura. Marguerite Yourcenar muore nel 1987, ma il suo cuore continua a battere, in eterno, nel cuore di milioni di lettori, innamorati come Adriano di Antinoo, come Marguerite di Grace, tra le pagine delle sue memorie. Leggere la storia di Marguerite Yourcenar significa scoprire una delle voci più autorevoli e profonde della letteratura del Novecento. La sua vita, segnata da una ricerca costante di identità e di bellezza, è un esempio di come la passione per la scrittura possa superare le barriere della vita e della morte.

Stefania Lo Piparo