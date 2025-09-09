La serie CREATIVES conquista Venezia: sala gremita e il Triveneto diventa il nuovo cuore del cinema

Venezia – Una data da ricordare: il 3 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, la Sala Laguna, il “tempio” delle Giornate degli Autori, ha fatto registrare il tutto esaurito per la presentazione ufficiale del trailer di Creatives, la nuova serie che racconta la realtà dei giovani creativi italiani.

L’entusiasmo è stato tale che, per far fronte all’afflusso di pubblico, diversi ospiti hanno seguito l’evento da una zona adiacente allestita con diretta streaming.

Un segnale chiaro: l’attesa per la serie era altissima, e la vicinanza del pubblico è stata travolgente, con applausi scroscianti a più riprese.

Durante la serata, brillantemente condotta da Sonia Hamza, sono intervenuti i produttori Erika Pagin di Digital Distribution, che ha presentato la nuova casa di produzione Seven Stars, e Giuseppe Tissino di Arte Video, che ha sottolineato

il potenziale della serie per il mercato internazionale.

Sul palco anche il professor Ugo Di Tullio, docente di Cinema all’Università di Pisa, il regista Davide Manganaro e gli attori protagonisti: Michelangelo Vizzini, Giulia Schiavo, Giorgio Sales, Linda Pani e Serena Codato — giovani promesse del cinema nazionale, tra cui si è creata un’alchimia autentica e palpabile.

La loro coesione ha restituito con forza quel senso di amicizia e squadra che è il cuore pulsante della serie, riflettendo perfettamente lo spirito e le relazioni che l’hanno ispirata.

Il professor Ugo Di Tullio ha dichiarato che Creatives segna l’inizio di un nuovo ciclo per il cinema del Triveneto, annunciando il suo progetto, già in fase avanzata, di un polo cinematografico del Nord Est. Sul piano più propriamente cinematografico, Di Tullio ha detto che CREATIVES rappresenta una nuova grammatica del cinema.

Tratta da una storia vera, Creatives racconta con uno stile moderno e una fotografia all’avanguardia le sfide dell’imprenditoria contemporanea, con un focus particolare su giovani e donne.

L’accoglienza del pubblico ha confermato la forza del racconto e la capacità della serie di connettersi con le nuove generazioni, dimostrando che il Triveneto è pronto a diventare un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale.

La serie esordirà a fine novembre sulle principali piattaforme di streaming.

CREATIVES