La Scuola Popolare di Musica della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group  per le Scuole ed i giovani 

Incontro al Real Teatro Santa Cecilia con i giovani del Benedetto Croce con il concerto didattico “Dal Jazz al Pop”. Concerto della Scuola Popolare di Musica 4 febbraio ore 10.00 – Real Teatro Santa Cecilia.

Ila Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group si adopera per le “Scuole” con una serie di attività rivolte ai giovani, agli studenti amanti della musica e della creatività sonora. Un programma una serie di appuntamenti a cui potranno partecipare i giovani studenti delle scule cittadine. In particolare, martedì 4 febbraio a partire dale ore 10.00 alle 13.00 la Scuola Popolare di Musica della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, diretta dal Maestro Vito Giordano, presenta un concerto didattico unico nel suo genere. Per scoprire come il Jazz ha influenzato generi iconici come il Blues, il Rock’n Roll, il Rhythm and Blues e il Pop. Il Concerto Didattico per le Scuole dal tema “Dal Jazz al Pop” verrà realizzato in occasione della visita guidata del Liceo Benedetto Croce organizzata e coordinata dal Prof. Domenico Cogliandro.

Un viaggio musicale che attraversa il Novecento con l’ensemble composto da:

* Laura Vassallo (voce)

* Manfredi Messina (voce)

* Giuseppe Preiti (piano)

* Giuseppe Costa (basso)

* Giuseppe Madonia (batteria)

* Vito Giordano (speaker e flicorno)

Attraverso storie e curiosità, i giovani ascoltatori potranno avvicinarsi alla musica con un approccio più critico e consapevole, comprendendo le radici e le evoluzioni di ogni suono. Un’occasione questa concreta di crescita musicale e culturale! Un nuovo Circuito Cultuale, uno spazio di confronto e di sviluppo nell’area della ricerca educativa per lo studio sonoro e musicale. La Scuola di Musica Popolare rappresenta una risorsa rilevante nell’ampio panorama del sistema educativo, non solo per i principi che ne caratterizzano la cultura e l’azione, soprattutto per la particolare attenzione rivolta all’area dei Bisogni Educativi Special con un percorso di ricerca estremamente attuale che intende, grazie ad approcci formativi che si avvalgono del canale sonoro-musicale, promuovere l’inclusione scolastica e sociale di ciascun alunno mettendo al centro la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dell’età evolutiva, delle vocazioni, delle differenze e dell’identità di ciascuno. A tale fine offre servizi educativi e formativi inclusivi legati alla didattica della musica Jazz nonché servizi di assistenza e tutoraggio per la progettazione educativa nell’ambito dello svantaggio scolastico.