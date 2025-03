La scuola a teatro: Colui che dice sì e colui che dice no

L’opera didattica su libretto di Bertolt Brecht e musiche di Kurt Weill in scena al Politeama Garibaldi con la regia di Giovanni Mazzara, il Coro di Voci bianche e l’ensemble strumentale della Sinfonica Siciliana diretti da Riccardo Scilipoti insieme agli allievi del Conservatorio Scarlatti in collaborazione e l’Associazione Museo Sociale Danisinni. Politeama Garibaldi: Lunedì 10 marzo, ore 9.30 e ore 11.30

A marzo (lunedì 10 e lunedì 31) la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dedica due appuntamenti speciali alle scuole, frutto di preziose collaborazioni con altre istituzioni culturali della città e realizzati da giovani e giovanissimi interpreti guidati da artisti palermitani di lunga esperienza.

Primo appuntamento lunedì 10 marzo (alle ore 9.30 e ore 11.30) quando sul palcoscenico del Politeama Garibaldi debutterà Colui che dice sì e colui che dice no (Der Jasager und Der Neinsager), opera didattica in due atti su libretto di Bertolt Brecht (tratto dalla versione inglese di Arthur Waley della commedia giapponese Taniko, tradotta in tedesco da Elisabeth Hauptmann), rappresentata per la prima volta a Berlino nel 1930. La musica per Der Jasager è di Kurt Weill, la versione ritmica in italiano di Luigi Rognoni. Attento all’aspetto pedagogico, Weill intendeva far imparare ai ragazzi l’importanza dell’assenso dato con la propria parola: chi ha deciso di unirsi a una comunità deve accettare di assumersi la responsabilità della scelta fatta, come delle sue conseguenze. Uno spettacolo adatto a tutte le fasce d’età scolare, con differenti spunti di lettura e interpretazione.

Questa nuova edizione di Colui che dice sì e colui che dice no è prodotta per la prima volta dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana in collaborazione con il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo e con l’Associazione Museo Sociale Danisinni. Regia e drammaturgia sono firmate dal palermitano Giovanni Mazzara, i testi parlati sono di Gigi Borruso che sarà in scena anche come Narratore. Sul podio dell’Ensemble strumentale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana cui si uniscono alcuni Allievi del Conservatorio, Riccardo Scilipoti che guida anche il Coro di Voci Bianche della FOSS. Interpreti vocali gli Allievi del Conservatorio Emanuela Prestigiovanni / Sonia Sala (La madre), Giacomo Iraci Sareri / Gaspare Provenzano (Il maestro), insieme ad alcuni componenti dello stesso Coro di Voci bianche della FOSS e cioè Francesca Mercanti / Flavia Visconti (Il ragazzo), Maria Laura Carollo / Simona Marchese (Primo studente), Alessandro Lipani / Giorgio Valenti (Secondo studente), Vittoria Lamattina / Lorenzo Montalto (Terzo studente).

Le coreografie sono di Yuriko Nishihara (componente del Corpo di Ballo del Teatro Massimo), scene e costumi di Alessandra Guagliardito (Teatro Sociale DanisinniLab), regista collaboratrice è Giovanna Proto, videomaker Giusi Restifo.

Sono attesi in totale circa mille studenti che provengono dalle seguenti scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado: Ability Lab, I.C. Capuana (plesso Fervore), I.C. Florio, I.C. Lombardo Radice (plesso Mazzini e plesso Verga/Nuccio), I.C. Manzoni Impastato, I.C. Mattarella, I.C.S. Di Vittorio, I.C. Bagolino (Alcamo), I.C. Cassarà (Partinico), Istituto Minutoli, I.T.I.S. Volta.

I biglietti per i posti disponibili possono essere acquistati direttamente presso il botteghino del Politeama Garibaldi (5 euro).

Coro di voci bianche

COLUI CHE DICE SÌ E COLUI CHE DICE NO

(Der Jasager und der Neinsager)

Opera didattica in due atti su libretto di Bertolt Brecht (Augusta 1898 – Berlino 1956)

tratto dalla versione inglese di Arthur Waley della commedia giapponese “Taniko”, tradotta in tedesco da Elisabeth Hauptmann

Musica di Der Jasager di Kurt Weill (Dessau 1900 – New York 1950)

Prima rappresentazione di Dr Jasager: Berlino, Istituto centrale di pubblica istruzione, 23 giugno 1930

Versione ritmica di Luigi Rognoni (Milano 1913 – 1986)

Drammaturgia e regia di Giovanni Mazzara

Testi del narratore di Gigi Borruso

Riccardo Scilipoti direttore e maestro del coro di voci bianche

Yuriko Nishihara coreografia

Alessandra Guagliardito scene e costumi

Giovanna Proto regista collaboratrice

Giusi Restifo videomaker

Con la partecipazione in video di Yuriko Nishihara e di Gigi Borruso nel ruolo del Narratore

Personaggi e interpreti

La madre Emanuela Prestigiovanni / Sonia Sala (conservatorio)

Il maestro Giacomo Iraci Sareri / Gaspare Provenzano (conservatorio)

Il ragazzo Francesca Mercanti / Flavia Visconti (coro voci bianche FOSS)

Primo studente Maria Laura Carollo / Simona Marchese (coro voci bianche FOSS)

Secondo studente Alessandro Lipani / Giorgio Valenti (coro voci bianche FOSS)

Terzo studente Vittoria Lamattina/Lorenzo Montalto (coro voci bianche FOSS)

Coro di voci bianche Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Ensemble strumentale Orchestra Sinfonica Siciliana con la partecipazione degli Allievi del Conservatorio “Alessandro Scarlatti”

Nuova produzione della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana in collaborazione con il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e con l’Associazione Museo Sociale Danisinni

Universal Edition – Rappresentante per l’Italia Casa Ricordi – Milano

Riccardo Scilipoti direttore e maestro del coro di voci bianche

Diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, si è laureato al DAMS di Bologna. Si è perfezionato in pianoforte con Lya de Barberiis ed in direzione d’orchestra con Piero Bellugi ed Ennio Nicotra. Vincitore di importanti concorsi pianistici nazionali e internazionali, ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero. Nel 1996 si è esibito nell’ambito della rassegna “Nuove Carriere”, organizzata dal Cidim/Unesco (Roma), eseguendo, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di Beethoven. In seguito ha collaborato con l’Ensemble Soni Ventorum e con il violoncellista e compositore Giovanni Sollima, esibendosi negli Stati Uniti, in Canada e presso alcune fra le più importanti istituzioni musicali italiane: la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, l’Associazione Siciliana Amici della Musica, la Società del quartetto di Vicenza, l’Associazione Musicale Etnea di Catania, il Ravenna Festival, il Teatro Regio di Torino ed il Teatro San Carlo di Napoli. Inoltre ha collaborato con la RAI-Radio Televisione Italiana, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con il Teatro Biondo-Stabile di Palermo e con l’Ente Luglio Musicale Trapanese. È stato vocal coach/piano trainer presso il Festspielhaus di Bregenz (Austria) e presso l’NCPA (National Centre of Performing Arts) di Beijing (Cina). Ha diretto l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e l’Orchestra Sinfonica Siciliana. È pianista d’orchestra e maestro del coro delle voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ed è inoltre docente di Lettura della Partitura presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo.

Giovanni Mazzara regista

Nella sua esperienza professionale ha cercato di unificare i tre campi che da sempre sono al centro dei suoi interessi: quello artistico, quello organizzativo e quello didattico e per i quali ha cercato di curare la formazione culturale e professionale in maniera continua. Consapevole che il mestiere del teatro lo si impara dall’esperienza quotidiana del palcoscenico. Le competenze specifiche si sono sviluppate in due prestigiosi teatri d’opera: il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Comunale di Bologna nei quali ha ricoperto incarichi dirigenziali. Al Teatro Massimo di Palermo inizia a lavorare nel 1981 come aiuto regista. Ricopre tutte le posizioni intermedie: Regista collaboratore, assistente del direttore artistico e dal 1997 al 2002 e dal 2008 al 2013 ne diviene il Direttore della programmazione artistica. Dal 2003 è scritturato al Teatro Comunale di Bologna prima come Segretario artistico e responsabile organizzativo e poi Direttore dell’area artistica. La quarantennale attività professionale gli ha permesso di collaborare con attori, cantanti, direttori d’orchestra, registi, scenografi e coreografi idi fama internazionale. Le competenze didattiche sono state sviluppate presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo dove dal 1987 è titolare della Cattedra di teoria e tecnica dell’interpretazione scenica. Insegna anche Regia dello spettacolo musicale dal vivo e Progettazione ed organizzazione degli eventi artistici.

Mazzara Giovanni

Yuriko Nishihara danzatrice/coreografa

Nasce a Tokyo, dove ha cominciato i suoi studi con la maestra Yasuko Goro. Ha fatto parte di una compagnia giovanile diretta da Asami Maki dal 2005 al 2007. Nel 2011 si è trasferita a Losanna dove ha studiato presso l’École-Atelier Rudra Béjart Lausanne danza classica, tecnica Martha Graham, percussioni e canto. In quel periodo ha partecipato alla tournée internazionale della compagnia Béjart Ballet Lausanne: dal Teatro Bolshoi di Mosca al Regio di Torino, dal Stadsschouwburg Antwerp di Anversa al Théâtre de Beaulieu di Losanna. Dopo il diploma ha continuato il percorso in Spagna al conservatorio superiore di danza María de Ávila a Madrid, dove ha studiato anche la musica, coreografia e la storia d’arte. Poi si è trasferita in Portogallo per far parte di una compagnia giovanile di Covilhã fino a quando ha ricevuto un’offerta di lavoro da Diana Ferrara per la sua compagnia Astra Roma Ballet a Roma. Dal 2016 fa parte del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, interpretando vari ruoli da prima ballerina.

Yuriko Nishihara

Gigi Borruso attore

Si forma alla scuola di Michele Perriera, suo primo maestro, nel 1981. Fra gli anni ’80 e ’90, con il Teatés, sarà uno dei principali interpreti dello storico gruppo palermitano. Altra importante tappa formativa, fra il 1995 e il ’99, sarà la collaborazione con Roberto Guicciardini al Teatro Biondo Stabile di Palermo, come protagonista in alcuni dei più noti spettacoli del maestro toscano e come regista. Alla fine degli anni ‘90 avvia un proprio percorso di ricerca: fonda la Compagnia dell’elica e, con Transit Teatro, dal 2010 al 2015, lavora fra Parigi e Palermo. Si è dedicato alla didattica teatrale, insegnando presso la Scuola di Teatro Teatés e in varie realtà siciliane. Ha fondato e diretto la Scuola di Teatro di Gibellina, fra il 2005 e il 2007. Ha insegnato alla Scuola dei Mestieri dello Spettacolo, diretta da Emma Dante. e come tutor e insegnante di recitazione presso la Scuola del Teatro Stabile di Palermo, diretta da Pamela Villoresi. Ha fondato e dirige DanisinniLab, laboratorio teatrale di comunità, nello storico quartiere palermitano di Danisinni. Ha lavorato lungamente con la RAI come doppiatore e programmista-regista. Collabora con il Teatro Massimo di Palermo, per il quale ha scritto i libretti e curato la regia delle opere La carovana volante e Le nuvole di carta, oltre ad essere stato attore protagonista, fra il 2018 e il ’22, della trilogia Parole rubate, I Traditori e Cenere sulle stragi del ’92 (autori Gery Palazzotto e Salvo Palazzolo). Negli ultimi quindici anni si è dedicato alla messa in scena dei propri testi. Il suo teatro prende spesso spunto da temi d’attualità sociale per raccontarne (con ironia, essenzialità e stupore) paradossi e cortocircuiti. Il suo spettacolo Luigi che sempre ti penza, dedicato al mondo dell’emigrazione siciliana degli anni ’60, è segnalato al Premio Dante Cappelletti nel 2006, finalista nel 2008 al Premio Ugo Betti per la drammaturgia e menzione speciale al Premio Museo Fratelli Cervi nel 2013. Nel 2009, con la pièce Fuori campo, vince il Premio Tuttoteatro.com alle Arti Sceniche.

Gigi Borruso-Ph Mario Virga

Alessandra Guagliardito scenografa-costumista

Diplomata in scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, è scenografa-costumista del Teatro Sociale DanisinniLab per il quale ha progettato e realizzato scene e costumi, tra gli altri, per lo spettacolo L’eccezione e la regola di Bertold Brecht, per il cortometraggio Rosalia a Danisinni e per gli spettacoli F-174-Nelmare di nessuno e Antigone, le voci con la regia di Gigi Borruso nonché è stata assistente ai costumi e conduzione della sartoria per gli spettacoli, sempre di Gigi Borruso. La Luna e la Rosa e Itaca, dove tutti i sentieri s’incontrano nonché scenografa e costumista per lo spettacolo Con le mie ali andato in scena al Teatro Biondo di Palermo. Ha inoltre progettato e realizzato la scenografia di Tuttorintra ovvero Lu neu con la regia Fabrizio Lupo presso il Luglio Musicale Trapanese. Altri progetti a cui ha partecipato: scenografa per The Angry Man, regia Luigi Maria Rausa e aiuto costumista per la serie tv I fratelli Corsaro, produzione CAMFILM.

Scilipoti Riccardo

Coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Nato nel 2009, ha debuttato al Duomo di Monreale per la 53ª Settimana Internazionale di Musica Sacra interpretando L’Arca di Noè di Britten e Passaggi di Tempo di Kancheli con la partecipazione di Franco Battiato. È stato poi impegnato a partire dalla stagione 2010/2011 nelle produzioni di Tosca, Il piccolo spazzacamino, Carmina Burana nonché negli annuali Concerti di Natale dal 2010 al 2024 e nei Concerti Disney 2012 e 2013. Nel suo repertorio, acquisito in questi quindici anni di attività, sono presenti, tra gli altri, lavori come Brundibár di Hans Krása, Cenerentola Azzurro di Giovanni Sollima, La Maschera di Virginio Zoccatelli, Scene da Pollicino di Hans Werner Henze, In the wood di Riccardo Scilipoti, The Armed Man, a Mass for Peace di Karl Jenkins, Il tenace soldatino di stagno di Marcello Biondolillo, Il bambino Giovanni Falcone di Giuseppe Mazzamuto, Lo scoiattolo in gamba di Nino Rota, West Side Story di Leonard Bernstein, Carnevale in danza e Carillon, la scatola sonora con Salvo Piparo, Concerto per pubblico e orchestra di Nicola Campogrande, La vita nuova di Ermanno Wolf-Ferrari, Il sole di chi è? di Silvia Colasanti. Numerose le presenze del Coro in questi anni al Duomo di Monreale per la Settimana di Musica Sacra fino all’inaugurazione della 66ª edizione della Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale, svoltasi nel 2024, con la Dante-Symphonie di Lizst diretta da Daniel Smith. Ha inaugurato quest’anno la 65ª stagione della Fondazione con la Sinfonia n. 3 di Mahler diretta da Hartmut Haenchen. Il Coro è diretto dal Riccardo Scilipoti.

Biglietteria

I biglietti hanno un costo di 5 euro (intero)

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it