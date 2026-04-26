La rivoluzione di Alberto Raffaelli nella divulgazione letteraria

di Ilaria Solazzo

Alberto Raffaelli e la nuova geografia della lettura digitale. Come un docente romano ha trasformato i social in una piattaforma nazionale di divulgazione culturale.

Nel panorama contemporaneo della divulgazione libraria, il confine tra critica, comunicazione e partecipazione del pubblico appare sempre più sfumato. A ridefinirlo, in Italia, è anche la figura di Alberto Raffaelli, docente romano e ideatore del format “Segnalazioni Letterarie” (https://www.facebook.com/groups/segnalazioniletterarie/?ref=bookmarks), diventato negli ultimi anni un caso significativo di promozione culturale gratuita attraverso i social.

La sua attività si inserisce in una trasformazione più ampia: quella che vede la lettura uscire dagli spazi tradizionali per approdare su piattaforme digitali dove algoritmi, community e creator influenzano in modo crescente la circolazione dei libri.

L’algoritmo e la visibilità dei libri

Nel lavoro di Raffaelli la consapevolezza del ruolo delle piattaforme è centrale. Su Facebook, TikTok, Instagram e YouTube, la diffusione dei contenuti segue logiche algoritmiche che determinano cosa diventa visibile e cosa resta ai margini.

“Segnalazioni Letterarie” si inserisce proprio in questo meccanismo, utilizzando la logica della rete non per inseguire la viralità fine a sé stessa, ma per amplificare contenuti culturali. In questo senso Raffaelli interpreta il ruolo di mediatore tra libri e pubblico, sfruttando le dinamiche digitali senza esserne completamente subordinato.

Dal professore al divulgatore digitale

La traiettoria di Raffaelli segna anche un cambiamento nel ruolo del docente contemporaneo. Da insegnante in aula a divulgatore online, la sua attività si è progressivamente ampliata fino a coinvolgere autori, lettori ed editori in un dialogo costante.

Nel suo format il libro non è oggetto di una recensione tradizionale, ma punto di partenza per una narrazione condivisa. Le opere vengono raccontate, discusse e presentate attraverso un linguaggio accessibile, con l’obiettivo dichiarato di avvicinare nuovi pubblici alla lettura.

Il libro come esperienza audiovisiva

Uno degli elementi distintivi del lavoro di Raffaelli è la trasformazione del libro in contenuto visivo e interattivo. Dirette, interviste e presentazioni online sostituiscono in molti casi gli eventi culturali tradizionali (o possono esserne parte complementare alla pari).

La dimensione audiovisiva non è accessoria, ma centrale: il libro diventa esperienza da vivere in tempo reale, commentare e condividere. Questo approccio amplia la partecipazione, ma modifica anche il modo in cui la cultura viene mediata e percepita.

Divulgazione gratuita e modello alternativo

Un aspetto rilevante del progetto “Segnalazioni Letterarie” è la sua impostazione dichiaratamente non commerciale. A differenza di molte forme di promozione culturale online basate su sponsorizzazioni o affiliazioni, il lavoro di Raffaelli si fonda sulla divulgazione gratuita.

L’obiettivo è offrire visibilità sia ad autori emergenti sia a nomi già consolidati, inserendosi in uno spazio editoriale parallelo rispetto ai circuiti tradizionali, in cui la selezione non è guidata esclusivamente da logiche di mercato.

Una community nazionale costruita dal basso

Nel tempo, attorno a “Segnalazioni Letterarie” si è sviluppata una community diffusa su scala nazionale. Lettori, scrittori ed editori interagiscono in modo continuo, creando un ecosistema culturale partecipativo.

Il ruolo di Raffaelli in questo contesto è quello di facilitatore: non solo promotore di libri, ma costruttore di uno spazio relazionale in cui la lettura diventa un’attività condivisa e non più individuale.

I giovani lettori e i nuovi linguaggi della cultura

Uno degli effetti più evidenti del lavoro del docente romano riguarda il rapporto con le nuove generazioni. I social, spesso indicati come causa di disinteresse verso la lettura, diventano invece un punto di accesso ai libri.

Attraverso contenuti brevi e linguaggi immediati – la cui sperimentazione si sta ampliando ora -, Raffaelli intercetta un pubblico giovane che si avvicina alla letteratura in forme nuove, meno istituzionali ma potenzialmente più inclusive.

Tra divulgazione e profondità critica

La crescita dei social nella promozione culturale solleva una questione centrale: la qualità della lettura. La rapidità dei contenuti digitali rischia infatti di favorire un consumo frammentato delle opere.

Nel caso di Raffaelli, tuttavia, il format cerca di bilanciare questa tendenza attraverso interviste, approfondimenti e momenti di confronto più estesi, che mirano a mantenere uno spazio di riflessione critica all’interno di un ecosistema veloce.

Libri che nascono online

Un elemento sempre più evidente è la capacità delle community digitali di influenzare il successo editoriale. Un libro può emergere e affermarsi prima ancora di entrare stabilmente nei circuiti librari tradizionali (basti pensare a una realtà quale Wattpad, ormai vera fucina dove le case editrici effettuano ormai più o meno ufficialmente scouting).

“Segnalazioni Letterarie” si inserisce in questo processo, contribuendo a creare visibilità anche attorno a titoli che trovano nel pubblico online il primo motore di diffusione.

Accesso alla cultura e abbattimento delle gerarchie

Uno degli effetti più significativi di un lavoro come quello di Raffaelli è la riduzione delle barriere tra autori affermati ed emergenti. La logica del progetto tende a valorizzare la circolazione dei contenuti piuttosto che la posizione editoriale.

In questo senso, la sua attività contribuisce a una forma di “democratizzazione” culturale, in cui la visibilità non è esclusiva dei grandi nomi dell’editoria.

Il ruolo del divulgatore nel futuro della lettura

Il caso di Raffaelli evidenzia una trasformazione più ampia: la figura del divulgatore culturale assume una funzione sempre più centrale nell’ecosistema dei libri.

Non più solo critico o insegnante, ma intermediario tra produzione culturale e pubblico digitale, capace di muoversi tra piattaforme, linguaggi medialmente diversi e community.

La vicenda di “Segnalazioni Letterarie” mostra in definitiva quanto il confine tra aula e spazio pubblico si stia progressivamente dissolvendo. L’attività di Alberto Raffaelli rappresenta un esempio di come la funzione educativa possa estendersi oltre i contesti tradizionali, utilizzando i social come strumenti di diffusione culturale.

In un’epoca in cui la lettura compete con una quantità crescente di altri contenuti telematici, il suo lavoro suggerisce una direzione possibile: non opporre digitale e cultura, ma usarli per costruire nuove forme di accesso alla conoscenza.

INTERVISTA AD ALBERTO RAFFAELLI

“Il docente che sta cambiando il modo di leggere online”

Professor Raffaelli, “Segnalazioni Letterarie” nasce come progetto social, ma oggi è diventato un vero spazio culturale. Qual era l’idea iniziale?

L’idea nasce in modo molto semplice: riportare i libri al centro della conversazione quotidiana. Non volevo creare una vetrina o un canale promozionale, ma uno spazio aperto in cui lettori, autori ed editori potessero incontrarsi senza filtri. Con il tempo mi sono reso conto che i social non erano solo un mezzo, ma un ambiente culturale vero e proprio.

Oggi realtà come Facebook, TikTok, Instagram e YouTube influenzano fortemente la diffusione dei contenuti. Che ruolo hanno nel suo lavoro?

Sono strumenti decisivi, ma anche complessi. L’algoritmo non è neutrale: decide cosa diventa visibile e cosa no. Per questo cerco di usare queste piattaforme non per inseguire la viralità, ma per dare spazio a contenuti culturali che altrimenti resterebbero nascosti. È un equilibrio continuo tra visibilità e qualità.

La sua attività ha trasformato la divulgazione in un’esperienza molto più partecipativa. È cambiato anche il ruolo del pubblico?

Sì, profondamente. Il pubblico non è più passivo. Commenta, suggerisce, partecipa alle dirette, dialoga con gli autori. In molti casi diventa parte attiva del progetto. Questo cambia completamente la dinamica: non si tratta più solo di “consigliare libri”, ma di costruire una comunità di lettura.

Uno degli aspetti più discussi dei social è il rischio di superficialità nella fruizione culturale. Come risponde a questa critica?

È un rilievo legittimo. Il rischio esiste, soprattutto nella velocità dei contenuti. Per questo cerco di alternare format brevi – come i reel o le storie, le quali poi notoriamente dopo 24 ore si cancellano – a momenti di approfondimento: interviste, discussioni, dirette lunghe. L’obiettivo non è semplificare la letteratura, ma renderla accessibile senza impoverirla.

Il suo progetto è spesso descritto come “divulgazione gratuita”. È una scelta anche etica?

Assolutamente sì. Credo che la cultura debba essere il più possibile accessibile. “Segnalazioni Letterarie” nasce senza barriere economiche: non selezioniamo i libri in base a logiche commerciali, ma al valore del confronto che possono generare. È una forma di restituzione culturale.

Ha notato un cambiamento nel pubblico più giovane?

Sì, ed è forse uno degli aspetti più interessanti. Molti giovani si avvicinano ai libri proprio attraverso i social, anche se in modo diverso rispetto al passato. Non partono più dalla libreria, ma da un video o da una diretta. Poi però molti di loro arrivano alla lettura vera e propria. Questo passaggio è fondamentale.

C’è chi sostiene che i social abbiano trasformato i libri in “contenuti rapidi”. È d’accordo?

In parte sì, ma non è necessariamente negativo. Dipende da come si usano gli strumenti. La rapidità può essere un punto di ingresso, non un punto di arrivo. Il problema nasce quando ci si ferma alla superficie. Per questo cerco sempre di creare percorsi che vadano oltre il singolo contenuto.

“Segnalazioni Letterarie” ha creato una community nazionale. Cosa rappresenta oggi per lei?

È diventata una grande famiglia vera e propria, non solo un pubblico. Persone che leggono, discutono, si confrontano. È la parte più sorprendente del progetto. Non è più qualcosa che controllo io dall’alto, ma un organismo vivo che cresce in autonomia.

In prospettiva, quale pensa sia il futuro della divulgazione culturale?

Credo sarà sempre più ibrido. Social, scuola, editoria e piattaforme digitali continueranno a intrecciarsi. La sfida sarà mantenere qualità e profondità dentro un ecosistema veloce. Il ruolo del divulgatore diventerà sempre più centrale: sarà un ponte tra mondi diversi.

Foto

In conclusione di questa chiacchierata istruttiva e arricchente, ci sentiamo di farci latori del sentito ringraziamento di Segnalazioni Letterarie a tutti coloro che, con il sostegno e la partecipazione negli anni, hanno reso possibile alla realtà guidata da Alberto Raffaelli di raggiungere e superare i 45.000 iscritti, costituendo un tassello non secondario della diffusione libraria e culturale sul web.

Alberto Raffaelli

Vi invitiamo a visionare queste due live…