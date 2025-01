La regione Sicilia ospite di Eurosonic Noorderslag Showcase Festival & Conference 2025 | 15 – 19 gennaio Groningen

La Sicily Music Conference, nata nel 2022, è la prima conference musicale che si tiene in Sicilia. Ideata e organizzata da professionisti e operatori della filiera industriale musicale, ha raggiunto un importante traguardo frutto di tre anni di lavoro ininterrotto per valorizzare il mercato musicale dell’isola e promuoverlo al meglio sulla scena internazionale.

La Sicilia a Eurosonic 2025

Grazie a un percorso di collaborazione e a un lavoro mirato, infatti, più di venti delegati siciliani parteciperanno all’Eurosonic Noorderslag (ESNS) 2025, una delle conferenze musicali più importanti al mondo. La Sicilia si presenterà come una delle regioni più numerose della delegazione italiana. Alcuni delegati siciliani intervengono per il primo anno alla Conference di Groningen, grazie anche ad ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), potranno contare su un supporto economico e logistico.

L’edizione 2025 di ESNS sarà dedicata all’Italia come Focus Country e offrirà una straordinaria visibilità alla scena musicale nazionale. Questo status porterà al centro dell’attenzione i migliori progetti artistici italiani, esaltando la diversità e la qualità della musica prodotta nel nostro paese.

Negli anni, ESNS si è affermato come uno dei principali eventi per lanciare carriere internazionali nel mondo della musica, ha ospitato artisti di talento e creato connessioni strategiche tra professionisti del settore. L’Italia, con una scena musicale in forte crescita, sfrutterà questa opportunità per mettere in mostra le sue potenzialità sia artistiche che industriali.

In occasione di questa speciale edizione verrà organizzato un momento di networking per presentare i festival e le realtà musicali siciliane presenti

Giovedi 16 gennaio ore 17 @ the DOT

Sicilian Reception – food music networking

Prenotazioni qui

Che cosa significa essere al ESNS?

● Visibilità internazionale: la Sicilia sarà una delle regioni con più operatori della delegazione italiana e per la prima volta entrerà come partner ufficiale di Eurosonic.

● Collaborazioni concrete: Eurosonic collabora con Sicily Music Conference per creare un evento dedicato esclusivamente alla Sicilia all’interno della programmazione di Eurosonic.

● Un modello per il futuro: il successo della Sicily Music Conference segue l’esempio di altre regioni italiane come la Puglia e l’Emilia-Romagna, con le quali si collabora da oltre tre anni in un percorso condiviso di buone pratiche.

Un passo importante

Questo traguardo rappresenta l’inizio di un percorso ancora più ambizioso. La rete e la mappatura costruite fino a oggi continueranno ad espandersi, coinvolgendo nuove realtà e consolidando le connessioni tra la Sicilia e il panorama musicale internazionale.

La musica si afferma come un catalizzatore di cultura, economia e innovazione, capace di trasformare l’isola in un modello di riferimento per creatività e collaborazione. Questo è solo l’inizio di un viaggio che mira a posizionare la Sicilia tra i protagonisti della scena musicale.

Dal 2020, la Sicily Music Conference ha infatti avviato un dialogo con istituzioni e operatori del settore, lavorando su due concetti chiave: mappare e fare rete.

Che cosa significa mappare festival e club?

Quando si parla di mappatura, si intende raccogliere informazioni dettagliate sulla maggior parte dei festival e club siciliani che non si limitano a organizzare eventi locali, ma che seguono uno stile internazionale. Si tratta di realtà capaci di:

● Coinvolgere artisti internazionali: non solo musicisti siciliani o italiani, ma talenti provenienti da tutto il mondo, ampliando il pubblico e il respiro degli eventi.

● Costruire collaborazioni: lavorano con produttori, manager e promoter esteri per garantire una programmazione di qualità e aprirsi al mercato globale.

● Offrire un’esperienza di alto livello: eventi strutturati, con comunicazione e organizzazione pensate per attirare non solo i locali, ma anche turisti e appassionati internazionali, creando flussi turistici ed economici.

Questo processo di mappatura ha permesso di identificare chi, in Sicilia, è già in grado di dialogare con il resto del mondo, creando così una base solida per progettare interventi futuri.

Che cosa significa fare rete

“Fare rete” vuol dire connettere tra loro questi festival, club e operatori musicali, condividendo risorse, esperienze e opportunità. Ad esempio:

● Creare collaborazioni tra festival per portare gli stessi artisti in diversi eventi siciliani, abbattendo i costi e aumentando la visibilità.

● Offrire agli operatori una piattaforma comune per scambiarsi informazioni su finanziamenti, contatti internazionali e strategie di promozione.

● Rappresentare la Sicilia come un’unica forza sul panorama europeo, aumentando il suo peso nei circuiti internazionali.

Come è nato il dialogo con la Regione Sicilia?

Il dialogo tra la Sicily Music Conference e la Regione Siciliana prende avvio nel 2021, anno precedente alla fondazione, con l’obiettivo di evidenziare il valore economico e culturale della musica per il territorio. Nel 2022 e 2023 questo confronto si è intensificato, grazie alla presentazione di progetti concreti volti a sostenere gli operatori del settore musicale. Nel corso del 2024, la collaborazione ha raggiunto un importante obiettivo: una partnership per promuovere la musica siciliana in ambito internazionale, sostenendo la partecipazione di operatori locali a fiere e conferenze estere.

Un esempio concreto di questo traguardo sarà visibile già a Gennaio 2025, con la partecipazione siciliana all’Eurosonic Noorderslag (ESNS), uno dei più prestigiosi festival e conferenza dedicato alla musica emergente in Europa, che si svolge ogni anno a Groningen, nei Paesi Bassi.

La partecipazione del 2025 segnerà una prima assoluta, perché la Sicilia parteciperà come partner ufficiale con una delegazione di operatori numerosa e strutturata, alcuni che già negli anni passati sono stati ospiti della conference e altri che arriveranno per la prima volta.