La Rassegna Jazz del Brass Group allo Steri Hall chiude i battenti con un bilancio più che positivo con il concerto Hollywood Movies

La Rassegna Jazz allo Steri 2025 che porta la firma della storica Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, con il Presidente e fondatore, M° Ignazio Garsia e con la direzione artistica di Luca Luzzu, chiude i battenti registrando una stagione estiva in musica jazz più che positiva.

I riflettori dello Steri Concert Hall si accenderanno per l’ultimo concerto della stagione 2025 dopo una estate intenza piena di ritmo avvolgente con le note di grandi artisti internazionali e nazionali che hanno calcato il palco di Palazzo Chiaromonte Steri nello spazio dedicato alla Hall.

La rassegna si chiude i battenti il 21 settembre alle ore 21.30 con il concerto di Vito Giordano feat Carmen Avellone con l’Orchestra Jazz Siciliana con il concerto Hollywood Movies. L’affascinante rapporto che unisce indissolubilmente cinema e musica è un antico rapporto di amore e complicità che fin dagli inizi ha strettamente legato la musica alla settima arte. Anche quando non aveva ancora voce, infatti, il cinema ha avvertito forte il bisogno di accompagnare le proprie immagini con la musica, spesso suonata da un pianista che ai piedi dello schermo scandiva lo scorrere delle immagini. Con l’avvento del sonoro, l’idillio si è presto trasformato in passione, sortendo frutti che hanno fuso le due espressioni in un unico linguaggio.

Del tutto speciale, poi, il legame tra jazz e cinema, le due forme d’arte più originali, entrambe popolari e aristocratiche, espresse dal Novecento.

Non a caso uno dei primi film dotati di sonoro è “The jazz singer”, diretto da Alan Crosland e con Al Jolson. Il programma di “Hollywood movies” è un emozionante album sonoro che riporta alla nostra memoria le immagini e le sequenze più iconiche tratte da “Casablanca”, “Colazione da Tiffany”, “Chi ha incastrato Roger Rabbit”, “Il laureato”, “Il mago di Oz”, “Il cacciatore” e da molti altri capolavori immortali del cinema di ieri e di oggi.

Vito Giordano e l’OJS feat. Carmen Avellone

I biglietti sono disponibili su www.blueticket.it e possono essere prenotati anche tramite il numero di telefono +39 334 7391972. Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo, visitare il sito web www.thebrassgroup.it

I biglietti sono disponibili anche presso il botteghino del Palazzo Chiaramonte Steri.