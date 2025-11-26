La Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia accoglie l’opera “Santa Rosalia” dell’artista Neo-Stilnovista Carmelo Fabio D’Antoni

Il 25 novembre 2025, la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” ha ufficialmente accolto nel proprio patrimonio artistico la nuova opera sacra “Santa Rosalia”, donata dal pittore siciliano Carmelo Fabio D’Antoni, fondatore della corrente artistica contemporanea Neo-Stilnovista pittorica.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del Reverendo Prof. Don Vito Impellizzeri, Rettore della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, insieme a docenti, sacerdoti e rappresentanti accademici.

Un momento solenne e partecipato, che ha evidenziato l’importanza culturale e spirituale dell’opera.

Durante il suo intervento ufficiale, il Preside, Prof. don Don Vito Impellizzeri, ha dichiarato: «Sono veramente grato all’artista per il Neo-Stilnovismo pittorico, che io non conoscevo. Non si tratta di una copia, ma di uno stile nuovo che riprende in maniera bellissima un modo antico di dipingere e lo rinnova. In questa opera si coniugano bellezza e fede, e questo è un dono grande. Come direbbe San Paolo VI, l’artista è un sacerdote della bellezza. E oggi, attraverso quest’opera, lo vediamo con chiarezza. Sono davvero riconoscente all’artista: grazie.»

L’opera “Santa Rosalia”, eseguita a olio e pigmenti secondo i principi del Neo-Stilnovismo pittorico, propone una raffigurazione intensa e luminosa della Patrona di Palermo, unendo tradizione iconografica e sensibilità contemporanea.

Il linguaggio artistico di D’Antoni si caratterizza per la profondità simbolica, le stratificazioni lente ispirate alle antiche botteghe e la centralità della figura umana intesa come ponte tra bellezza e fede.

Diversi docenti della Facoltà hanno espresso grande apprezzamento per la qualità tecnica dell’opera e per la sua forte valenza spirituale, sottolineando il ruolo che l’arte può svolgere nel dialogo tra teologia e cultura.

Con l’ingresso di “Santa Rosalia” nel patrimonio artistico della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, l’Ateneo arricchisce la propria collezione con un’opera contemporanea che si inserisce in continuità con la grande tradizione figurativa cristiana, offrendo a studenti, docenti e visitatori un ulteriore strumento di meditazione e crescita culturale.

Ars Magistris