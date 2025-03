“La missione inizia dove finisce l’indifferenza”: a Palermo la presentazione del libro “Con loro, come loro”

Mercoledì, 12 marzo, alle ore 18:00, la libreria “Nuova Ipsa” di Palermo ha accolto con calore ed entusiasmo la presentazione del libro “Con loro, come loro. Storie di donne e bambini in fuga”, scritto dall’operatore umanitario Gennaro Giudetti e dalla giornalista Angela Iantosca. Un’opera profondamente umana, edita da Edizioni Paoline nel 2024, che offre una testimonianza autentica e toccante delle vite segnate dalla guerra e dalla disperazione, ma anche dalla resilienza e dalla speranza.

Angela Iantosca, già insignita del prestigioso “Premio Giornalistico Nadia Toffa 2024”, ha ricevuto il riconoscimento prima dell’evento. A rendere possibile il conferimento è stata Antonietta Greco, presidente del “Premio giornalistico Nadia Toffa” e dell’Associazione “Archetipa”, la quale, durante la serata di mercoledì, ha espresso con parole di rara intensità la motivazione della scelta:

“Nonostante il grigio delle macerie, Giudetti sorride, e questo colpisce profondamente. Questo libro è una grande storia d’amore e ha il potere di mettere in crisi, perché ci ricorda quanto siamo fortunati. In tutte le copertine dei libri di Angela Iantosca si parla di donne e bambini, ed è sempre loro che la guerra ferisce più duramente. Le donne lottano per salvare i loro figli, diventando baluardi di speranza in scenari di desolazione. Questo libro, che è anche una straordinaria inchiesta giornalistica, può essere letto da tutti. Mi auguro che arrivi nelle mani dei ragazzi, affinché possano comprendere come si possa mantenere il sorriso anche nel cuore del dolore. Per questo lo abbiamo premiato.”

Angela Iantosca, Dorotea Rizzo e colleghi giornalisti a Palermo

La serata è stata impreziosita dagli interventi di Isidoro La Farina, Pietro Giammona e Denis Martin, rappresentante di “Medici Senza Frontiere” che ha condiviso un’intensa testimonianza sul tema dell’accoglienza e dell’aiuto ai più vulnerabili. Le letture interpretate con passione da Antonella e Fabrizio Giotti hanno reso ancor più vivido il viaggio emotivo tra le pagine del libro, accompagnando il pubblico attraverso storie di sofferenza e coraggio.

Nel libro, “Con loro, come loro”, Giudetti ci porta dentro quattordici anni di impegno nelle zone più difficili del pianeta. Dalle acque del Mediterraneo, dove si sono messi in gioco per salvare vite, ai campi profughi in Libia, passando per le missioni in Colombia durante la pandemia e gli ospedali in rovina dello Yemen, fino alle baraccopoli in Kenya, dove ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, il testo si fa testimonianza di coraggio e resilienza.

Iantosca, con uno stile narrativo coinvolgente e diretto, ci fa vivere in prima persona le esperienze di chi ha affrontato le tragedie di un mondo in crisi. Senza alcuna patina, l’autrice dà un volto umano alle fredde statistiche, trasformando numeri in storie, volti e destini fatti di dolore ma anche di speranza. Il libro va ben oltre la mera denuncia delle atrocità del nostro tempo: è un invito alla solidarietà, a superare i pregiudizi e a riconoscere che la responsabilità è di tutti. Inoltre, una parte dei proventi andrà a “Operazione Colomba”, il corpo non violento di pace dell’“Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII”, a dimostrazione di un impegno che si concretizza in azioni reali. “Con loro, come loro” diventa così un inno alla consapevolezza, un richiamo all’azione e alla compassione, affinché ogni storia di sofferenza non resti inascoltata.

Il pubblico presente all’evento ha potuto percepire tangibilmente la nobiltà dell’impegno umanitario, la profondità della testimonianza diretta e la responsabilità di ciascuno di noi verso chi vive nel dolore. Perché, come suggerisce il titolo dell’opera, la missione inizia proprio lì: con loro, come loro, dove finisce l’indifferenza.

Dorotea Rizzo intervista Angela Iantosca in occasione della presentazione del libro “Con loro, come loro”

Il libro:

di Gennaro Giudetti (Autore), Angela Iantosca (Autore), Luisa Morgantini (Dopo), Con loro, come loro. Storie di donne e bambini in fuga. Ediz. ampliata