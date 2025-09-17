La Mia Africa

L’addio a Robert Redford – 16 Settembre 2025

Proprio non ci riesco a non guardarlo se passa in tivù

E ogni volta per me è come se fosse sempre la prima

È così coinvolgente e perfetto, di rara bellezza e virtù

Quarant’anni fa l’uscita: è meritevole della mia rima.

Un cast più che stellare, con attori di grande levatura

Le musiche, i costumi, il paesaggio africano selvaggio

La storia d’amore appassionata e tragica, la vita dura

Una piantagione di caffè in Africa richiede coraggio.

Si dice “tranchant” che per libri e film belli da morire

Sia inutile la rilettura o rivedere la pellicola più volte

Perché già a conoscenza di come andranno a finire

Sicché interesse e suspense siano meno coinvolte.

Trattasi di un’affermazione oltremodo opinabile

Ché dipende dal tipo di approccio di ogni persona

Rivedere certe scene se ne coglie l’emozione sottile

Le percepisci sì diverse che la pelle ti si accappona.

Dall’omonimo romanzo di Karen Blixen autobiografico

Un kolossal suggestivo, romantico e molto spettacolare

L’Africa te la senti addosso, non è l’effetto cinematografico

La vista del paesaggio ti invita a fare le valigie e andare.

Sette Oscar, tre Golden Globes, due David, nastro d’Argento

Ma chi è rimasta a bocca asciutta è l’attrice protagonista

La più brava di tutte, acclamato dalla critica il suo talento

Di questo film-capolavoro è ciò che più di tutto rattrista.

Una menzione a parte a Meryl Streep va così riconosciuta

E’ di una tale bravura che per descriverla non trovi aggettivi

Le hanno negato l’Oscar ché l’invidia certamente non aiuta

Venti Nomination e tre vinti: pollice verso dei giudici cattivi.

Scene e dialoghi si aspettano già con le lacrime agli occhi

Le parole le sai a memoria e le ripeti quasi fossero divine

Quando parla la voce del cuore, alle favole vere abbocchi

“Voglio sentirti pronunciare il mio nome”: “tu sei Karen Msabu”…fine!

Maria Rosa Bernasconi



“Alle ragazze dalle labbra rosa e dal piede leggero”

“E i bambini inventeranno un gioco nel quale ci sia il mio nome?”

“L’aria sulla pianura fremerà a un colore che io ho avuto su di me?”

“O la luna piena farà un’ombra, sulla ghiaia del viale, che mi somigli?”

“E le aquile sulle colline Ngong guarderanno se ci sono?”

“Io conosco il canto dell’Africa, ma l’Africa conosce il mio canto?

dal film “La mia Africa” di Sydney Pollack con Meryl Streep e Robert Redford – Anno 1985

Robert Redford e Meryl Streep

La Mia Africa

https://youtu.be/Q6e_voRR9cc