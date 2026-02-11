La magia invisibile del suono incanta Palermo: Carolina Eyck Quartet con “The Voice Of Theremin”

Per la Stagione Extra Series della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group arriva il Carolina Eyck Quartet con “The Voice Of Theremin”. 13, 14, 15 febbraio 2026 – Real Teatro Santa Cecilia.

La Stagione Extra Series della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group si accende di suggestioni rare e visionarie con un evento straordinario: “The Voice Of Theremin”, il concerto del Carolina Eyck Quartet, in programma al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo il 13, 14 e 15 febbraio 2026.

Un appuntamento unico che porta nel cuore della città la magia del theremin, il più antico strumento elettronico mai inventato, capace di produrre suoni senza essere mai toccato. Uno strumento misterioso, affascinante, che si suona modellando l’aria con le mani, trasformando il gesto in vibrazione pura.

Sul palco, Carolina Eyck, virtuosa precoce e oggi riconosciuta come una delle massime interpreti mondiali del theremin, guida il pubblico in un’esperienza sonora ipnotica e fuori dal tempo. Con il suo quartetto, l’artista costruisce autentici sortilegi musicali: la musica nasce nel vuoto, prende forma nello spazio e si muove in equilibrio tra scienza e magia.

Il repertorio attraversa mondi e suggestioni: dalle celebri colonne sonore del cinema di fantascienza alle atmosfere hitchcockiane, dal rock dei Led Zeppelin e dei Beach Boys fino alle esplorazioni tra classica, jazz, pop, minimalismo e space-rock. Un viaggio sonoro sorprendente, che supera i confini dei generi e coinvolge lo spettatore in una dimensione immersiva e visionaria.

Con questo appuntamento, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group conferma la vocazione internazionale della propria programmazione e la capacità di proporre esperienze artistiche innovative e di grande fascino.

