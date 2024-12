La magia delle feste al Teatro Al Convento di Palermo

Uno spettacolo natalizio adatto per i più piccoli (e non solo). La magia delle feste travolge anche il Teatro Al Convento di Palermo, che porta in scena “Edward e lo strano Natale” della Compagnia Meraviglioso.

Appuntamento sabato 21 dicembre, alle 17, in via Castellana Bandiera 66 (Monte Pellegrino).

Edward odia il Natale da ormai troppo tempo e ogni anno non fa altro che aspettare che arrivi l’Epifania così che tutte le festività finiscano.

Quest’anno, però, ecco che suonano alla porta due esuberanti venditori, Pino e Pinuccia, che cercano di vendergli regali e addobbi natalizi di tutti i tipi, cosa che fa imbestialire Edward che cerca di cacciarli via. L’arrivo in casa della sua domestica, Lucilla, però stravolge tutto quanto. Infatti, Lucilla in realtà è una vera e propria Fatina magica che vedendo i due ha un’idea brillante: trasformarli in un buffo elfo e un grazioso angioletto, così da mostrare al brontolone Edward le gioie e le meraviglie del Natale.

Ovviamente, non tutto andrà per il meglio, perchè la Fatina non si è resa conto di quanto combina guai e imbranati fossero i suoi due aiutanti.

Riuscirà Edward a ricredersi e a farsi inondare dalla magia del Natale? Lo si potrà scoprire, a teatro, in un’ora e mezza di puro divertimento condito da tanta musica in cui i più piccoli potranno scatenarsi insieme ai protagonisti di questa dolce storia.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 388 9785043.