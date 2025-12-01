LA GRANDIOSA INVESTIGAZIONE SPIRITUALE DELL’OTTAVA SINFONIA DI BRUCKNER PER TREVIŇO E L’ORCHESTRA RAI

Giovedì 4 dicembre a Torino, in diretta su Radio3 e in live streaming su raicultura.it

Replica venerdì 5 dicembre

«Questa Sinfonia è la creazione di un gigante e supera per afflato mistico, abbondanza di idee e grandezza tutte le altre opere del maestro».

Con queste parole il compositore Hugo Wolf descriveva la Sinfonia n. 8 in do minore di Anton Bruckner, all’indomani della sua prima esecuzione, avvenuta al Musikverein di Vienna il 18 dicembre 1892. L’ambizioso capolavoro sinfonico, l’ultimo completato dal grande compositore austriaco, è in programma nel concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di giovedì 4 dicembre alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, con trasmissione in diretta su Radio3 e in live streaming sul portale di Rai Cultura. Replica venerdì 5 dicembre alle 20, sempre a Torino.

L’Ottava Sinfonia richiese a Bruckner un impegno creativo estremo: sei anni tra il 1884 e il 1890, passando attraverso diverse revisioni, fino alla parola “Alleluja” posta sullo schizzo del Finale, e alla dedica all’Imperatore Francesco Giuseppe, che non solo accettò il gesto del compositore, ma si offrì di contribuire alle spese di pubblicazione del lavoro. In effetti si tratta di una pagina gigantesca, per dimensioni e strumentazione: si dovranno attendere i successivi esiti mahleriani per superare l’enormità di questo organico orchestrale. Una grandiosa investigazione di quegli eterni misteri dello spirito che Bruckner frequentò durante tutti il corso della sua vita.

A interpretarla con l’Orchestra Rai è chiamato Robert Treviño, già Direttore ospite principale della compagine e attuale Direttore musicale dell’Orchestra Nazionale Basca, oltre che Consulente artistico dell’Orchestra Sinfonica di Malmö. Di origini messicane, Treviño è cresciuto a Fort Worth, in Texas, e si è imposto all’attenzione internazionale al Teatro Bol’šoj di Mosca nel 2013, sostituendo Vassily Sinaisky sul podio del Don Carlo di Verdi. Da allora è invitato regolarmente dalle orchestre prestigiose in America – dalla Cincinnati Symphony alla Philadelphia Orchestra – e all’estero – dai Münchner Philharmoniker alla London Symphony Orchestra. Cresciuto sotto l’egida di Michael Tilson Thomas e Seiji Ozawa, ha sviluppato una particolare sensibilità per il repertorio mitteleuropeo. Con l’Orchestra della Rai nell’autunno 2021 è stato protagonista di una brillante tournée in Germania che ha toccato Francoforte, Colonia e Amburgo.

«L’Ottava Sinfonia di Bruckner – dice Treviño – è nota con il sottotitolo di “apocalisse”: lo si può comprendere data la sua pura potenza e ampiezza, e forse anche per il suo carattere quasi profetico, che sembra indicare la scala sempre più vasta delle calamità generate dall’umanità. Tuttavia, per me questa sinfonia è piuttosto una sorta di summa bruckneriana, poiché affronta i punti fondamentali e costanti della poetica del compositore: la bellezza della natura – un dono di Dio; la bellezza della vita – un dono di Dio; la redenzione dei malvagi – un dono di Dio; e l’elevazione dell’uomo attraverso la sua adorazione di Dio».

INFO:

I biglietti, da 9 a 30 euro, sono in vendita online sul sito dell’OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino. Informazioni: 011.8104653 – biglietteria.osn@rai.it.