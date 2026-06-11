La giovane palermitana Eleonora Drago, “valutatrice di fragranze” di fama internazionale, si è sposata a Palermo con l’altrettanto noto Marcelo Zapata “naso profumiere” di fama internazionale

Tra gelsomino, zagara e amore internazionale: a Palermo il matrimonio “profumatissimo” di Eleonora Drago e Marcelo Zapata

Un matrimonio decisamente fuori dal comune, dove l’amore non si è respirato solo metaforicamente, ma ha avuto il profumo intenso della zagara, del gelsomino e delle foglie di fico. Lo scorso weekend Palermo ha fatto da cornice a un’unione speciale: quella tra la palermitana Eleonora, valutatrice di fragranze, e il peruviano (ma cresciuto in California) Marcelo, naso profumiere.

Una storia d’amore nata sotto il segno dell’olfatto e cresciuta tra le capitali del mondo, che ha scelto il capoluogo siciliano per il suo coronamento.

Un amore nato tra i profumi di Versailles

Le strade di Eleonora e Marcelo si sono incrociate in Francia. Spinti da una viscerale passione comune, e forti di una laurea in chimica in tasca, entrambi hanno frequentato il prestigioso master in profumeria all’ISIPCA di Versailles. Si tratta di un esclusivo percorso triennale che accetta appena venti studenti all’anno in tutto il mondo, selezionati al termine di un duro iter volto a testare non solo il talento e l’olfatto, ma anche la loro profonda creatività. Lì, tra l’odore dei fiori sbocciati nei parchi reali e il profumo delle baguette appena sfornate nelle boulangerie, è scoppiata la scintilla.

Oggi la coppia lavora in Olanda per IFF (International Flavors & Fragrances), una delle più grandi multinazionali del settore, che produce fragranze per ogni ambito: dall’alta profumeria ai diffusori d’ambiente, fino ai prodotti per la cura del corpo e della casa.

Insieme formano un team perfetto anche nel lavoro: Marcelo, in laboratorio, mescola centinaia di ingredienti della sua tavolozza e collabora con i chimici nella ricerca e sviluppo per sintetizzare molecole odorose mai sentite prima. Eleonora, nel ruolo di valutatrice e direttrice creativa, fa da ponte tra il cliente e il profumiere, guidando la creazione olfattiva verso il successo.

Una festa globale nel cuore di Palermo

Dopo essersi rincorsi tra Parigi, Amsterdam e New York per le esigenze della loro carriera, esattamente un anno fa – proprio in Sicilia – è arrivata la fatidica proposta. Per il “sì”, la coppia ha chiamato a raccolta circa 140 ospiti, 90 dei quali arrivati da ogni angolo del pianeta: Olanda, Francia, Stati Uniti, Perù, Brasile, India, Svizzera, Portogallo, Germania, Corea, Spagna, Singapore e Inghilterra. Tra gli invitati, oltre ad amici e familiari, c’era un parterre d’eccezione composto da nasi profumieri, scienziati, aromatieri e persino la rettrice della loro storica scuola di Versailles.

I festeggiamenti sono iniziati la sera precedente con un aperitivo di benvenuto all’Orto Botanico di Palermo, un luogo del cuore per gli sposi, che lì hanno trascorso tanti pomeriggi a passeggiare tra specie esotiche e piante odorose. A fine serata, Marcelo ha sorpreso tutti dedicando ad Eleonora una serenata in tre lingue accompagnandosi con l’ukulele: “Te tengo que meter en mi vida” in spagnolo, l’intramontabile “Il cielo in una stanza” in italiano e “Can’t Help Falling in Love” in inglese, a sigillare la natura poliglotta della loro unione.

I dettagli olfattivi e il tocco “White Lotus”

Il giorno del matrimonio, i fiori e i profumi sono stati i veri protagonisti: ricamati sull’abito e sul velo della sposa, disposti in composizioni colorate e asimmetriche lungo i tavoli, e lanciati in petali profumati all’uscita dalla chiesa.

Ogni dettaglio è stato personalizzato per raccontare il legame tra l’olfatto e la Sicilia. A partire dai cocktail ideati dagli sposi – uno Spritz al mandarino e gelsomino per lei, e un Amaro highball con Averna, passito e rosmarino per lui – fino alla bomboniera: un profumo unisex esclusivo creato proprio da Eleonora e Marcelo, ispirato all’Isola con note di agrumi, foglie di fico, zagara e legni caldi.

La cena e la festa si sono svolte nella splendida cornice di Villa Tasca, con i suoi storici saloni affrescati (già noti al pubblico internazionale per aver ospitato la seconda stagione della serie cult HBO The White Lotus). A orchestrare magistralmente l’intero evento è stata la wedding planner Romina Davì. Anche il menù, curato nei minimi dettagli, ha celebrato la tradizione siciliana strizzando l’occhio alle radici dello sposo, come nel caso del polpo anticuchero, tipica specialità peruviana.

Anche la colonna sonora ha rispecchiato questo mix culturale, muovendosi tra l’energia di “Sarà perché ti amo” per l’ingresso in sala e una trascinante salsa sulle note di “Vivir mi vida” per il primo ballo.

Ora, per Eleonora e Marcelo, si scrive un nuovo capitolo: la prossima avventura li porterà oltreoceano, pronti a trasferirsi a New York per l’inizio di una nuova sfida professionale. Ma con loro, oltre al bagaglio pieno di sogni, ci sarà sempre il profumo indelebile di un’indimenticabile giornata palermitana.