La forza invisibile dell’Amore | di Maria Rosa Bernasconi

Nell’aria in questo dì vibrano dolci suoni

“Amore mio ti amo” ritornello di un rondò infinito

Languidi sguardi, lampi, bagliori e tuoni

Romantico poetare e ogni canto si fa più ardito.

“La poesia non è di chi la scrive ma di chi la usa”

Pure si può essere un poeta senza fare versi

Il silenzio che parla con il corpo è l’amorosa musa

La passione domina il pensiero che non osa opporsi.

“I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno”

Ma Prévert deve fare i conti con l’amore virtuale

Che non stimola né rabbia, né l’invidia di alcuno

Ché fare l’amore chattando è cosa poco sensuale.

E’ molto facile da scrivere l’alfabeto del sogno

A come amore, B come bacio, C come cuore

E’ follia, è magia, è visione completa del bisogno

E’ nutrire l’anima di bellezza, di gioia, di splendore.

Voglia di abbracci, carezze e sorrisi sinceri

E poi quel sentirsi chiedere se hai mangiato

Cioccolatini e fiori non sono in cima ai desideri

Ma udire la sua voce che pare la più soave del creato.

Scambio di promesse di un sentimento eterno

Solo per amore tutto si sopporta e si patisce

Guardando la luna ché poche sfumature ha l’inverno

Amare ed essere amati è l’emozione che ci stordisce.

Ma un bel giardino non si annaffia una volta l’anno

Ha sempre bisogno di attenzione e di cura

L’illusione della felicità può trarre in inganno

Innamorarsi dell’amore è una verde zolla insicura.

“Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte”

Recita la strofa di una canzone del noto cantautore

“Ogni attimo che noi viviamo è stato vissuto mille volte”

L’universo non cambia mai la forza invisibile dell’Amore.

Maria Rosa Bernasconi