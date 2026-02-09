La cultura come leva per il domani: l’intesa tra Khashoggi Holding e Colucci Fine Art nel contesto di Vision 2030

Nel quadro delle relazioni culturali internazionali più avanzate prende forma una cooperazione concepita sin dall’origine come solida, continuativa e strutturata, fondata su una visione condivisa e su obiettivi di crescita proiettati nel medio-lungo periodo.

L’accordo tra Khashoggi Holding e Colucci Fine Art si colloca in modo armonico all’interno di Vision 2030, il programma di rinnovamento dell’Arabia Saudita che individua nella cultura uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e identitario della nazione.

Khashoggi Holding è un gruppo imprenditoriale saudita con marcata apertura internazionale, impegnato nella pianificazione strategica e nella realizzazione di iniziative complesse ad alto valore aggiunto. La holding opera come piattaforma integrata di investimento e consulenza, collaborando con istituzioni pubbliche e partner privati per la costruzione di progetti di ampia portata nei settori dell’innovazione, dell’energia, dell’edilizia, della formazione, della cultura e della sostenibilità. Il suo approccio privilegia la creazione di ecosistemi progettuali anziché interventi frammentari, puntando su continuità operativa, trasferimento di competenze e stabilità nel tempo.

In tale scenario, la collaborazione con Colucci Fine Art non si configura come un’iniziativa episodica o legata a singoli eventi, bensì come un percorso condiviso destinato a rafforzarsi progressivamente negli anni. Colucci Fine Art, realtà europea attiva nella consulenza artistica di alto profilo, nella progettazione culturale e nelle relazioni istituzionali, contribuisce alla partnership con un metodo basato su rigore scientifico, qualità curatoriale e approfondita conoscenza dei contesti museali e istituzionali internazionali.

L’intesa prevede lo sviluppo graduale di programmi articolati: esposizioni museali, attività di ricerca, percorsi di formazione curatoriale, valorizzazione del patrimonio artistico e ideazione di format culturali capaci di dialogare con i nuovi pubblici globali. Ogni iniziativa è concepita come parte integrante di una visione coerente e sostenibile, in cui la cultura assume il ruolo di autentica infrastruttura strategica e non di elemento secondario.

L’accordo riveste inoltre un significato istituzionale e geopolitico, contribuendo a rafforzare il dialogo culturale tra Italia, Svizzera e Arabia Saudita e dimostrando come la diplomazia culturale produca risultati tangibili solo quando si fonda su relazioni di fiducia durature e su una prospettiva di lungo termine.

A sottolinearlo sono Stefano Colucci e l’On. Sergio Vaccaro per Colucci Fine Art: «Abbiamo concepito questa collaborazione come un progetto orientato al futuro. La cultura genera valore reale soltanto se sostenuta con continuità, metodo e responsabilità. Con Khashoggi Holding condividiamo la convinzione che Vision 2030 non rappresenti uno slogan, ma un orizzonte operativo entro cui costruire relazioni solide e durature.»

Hasan Khashoggi, CEO e amministratore delegato di Khashoggi Holding: «Vision 2030 richiede partner capaci di accompagnare i processi di crescita culturale con competenza e continuità. La collaborazione con Colucci Fine Art nasce con l’obiettivo di dar vita a un percorso stabile e strutturato, destinato a svilupparsi nel tempo e a generare valore culturale e istituzionale.»

In un’epoca segnata da trasformazioni rapide e profonde, la partnership tra Khashoggi Holding e Colucci Fine Art si distingue per una scelta controcorrente: investire nella stabilità, nella visione di lungo periodo e nella continuità, collocando la cultura al centro delle strategie del futuro.

