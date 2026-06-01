La compagnia teatrale “Pezzi Unici” ideata e diretta da Simona D’Angelo porta in scena Ray e il suo Cosmo.

90 attori del progetto integrato protagonisti di uno spettacolo contemporaneo dedicato all’autismo. Il prossimo 5 giugno alle ore 21.00 il Teatro Savio ospiterà Ray e il suo Cosmo, spettacolo contemporaneo scritto e diretto da Simona D’Angelo con l’aiuto regia di Gennaro D’Acconti e le musiche originali del cantautore Flavio Rezza.

Uno spettacolo intenso e profondamente umano che affronta il tema dell’autismo non soltanto dal punto di vista di chi lo vive quotidianamente, ma anche attraverso lo sguardo delle famiglie e della genitorialità. Ray e il suo Cosmo accompagna il pubblico dentro un universo emotivo delicato, fatto di difficoltà, silenzi, paure, ma anche di amore, ascolto e straordinaria sensibilità.

La particolarità dell’opera risiede nella presenza in scena di ben 90 attori appartenenti alla compagnia teatrale “Pezzi Unici”, progetto integrato ideato e diretto da Simona D’Angelo, che da anni rappresenta una realtà artistica e umana fondata sull’inclusione e sulla valorizzazione delle diversità attraverso il teatro.

Attori di età differenti condividono da tempo un percorso costruito sul lavoro collettivo, sull’ascolto reciproco e sull’abbattimento di ogni barriera. “Pezzi Unici” non è soltanto una compagnia teatrale, ma una comunità artistica in cui ogni individualità trova spazio e voce, trasformando il palcoscenico in un luogo autentico di incontro e crescita.

Da anni, infatti, Simona D’Angelo porta avanti un importante lavoro dedicato all’integrazione e alla valorizzazione degli ultimi attraverso il suo centro di formazione spettacolo Piccola Accademia dei Talenti, realtà che da quattordici anni opera sul territorio promuovendo l’arte a 360 gradi attraverso teatro, danza, musica, canto e pittura. Un percorso formativo e umano che negli anni ha dato spazio a giovani artisti, trasformando l’arte in uno strumento concreto di inclusione, crescita personale e dialogo sociale.

Ray e il suo Cosmo si distingue anche per essere uno dei primi spettacoli contemporanei pensati per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’autismo attraverso una narrazione teatrale intensa, emozionale e moderna. In scena, il linguaggio del corpo, la coralità e la forza emotiva delle interpretazioni diventano strumenti capaci di parlare direttamente al cuore dello spettatore.

Le musiche originali di Flavio Rezza accompagnano il viaggio emotivo dello spettacolo, contribuendo a creare atmosfere intime e profonde che amplificano il messaggio dell’opera.

Con questo nuovo progetto, Simona D’Angelo conferma ancora una volta il suo impegno artistico e sociale, utilizzando l’arte e il teatro come strumenti di sensibilizzazione, inclusione e dialogo umano.

Uno spettacolo che non racconta soltanto una storia, ma invita il pubblico a guardare il mondo con occhi diversi.