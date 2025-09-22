La cantautrice Alessa XO torna con JUPITER, un nuovo singolo potente che esplora l’attrazione gravitazionale dell’amore in tutta la sua intensità.

Eterea ed evocativa, la traccia fonde paesaggi sonori atmosferici con una vulnerabilità cruda, offrendo agli ascoltatori un’esperienza che sembra vasta e inesplorata come lo spazio stesso.

Nata dalla solitudine e dalla riflessione dell’era pandemica, JUPITER parla di un desiderio profondo e universale, trasformando l’introspezione personale in qualcosa di meravigliosamente cosmico. La voce inquietante di Alessa e la produzione cinematografica creano un paesaggio sonoro che trasporta gli ascoltatori fuori dall’ordinario, verso lo straordinario.

Il video musicale di accompagnamento, girato nella pittoresca città natale di Alessa, Klagenfurt, in Austria, presenta una selezione curata di luoghi iconici locali intorno al famoso lago di “Woerth”. Questi amati spazi hanno generosamente aperto le loro porte all’artista, sostenendo con orgoglio la sua visione creativa e mettendo in mostra la ricchezza culturale della città e dei dintorni.

Con JUPITER, Alessa invita ad andare oltre la quotidianità e a sperimentare le vette celestiali dell’emozione, della memoria e della connessione umana. E questo è solo l’inizio.

Con un’ondata di nuove uscite all’orizzonte, Alessa si prepara a condividere un lato ancora più profondo della sua arte, svelando una serie di brani in uscita che continuano a esplorare lo spettro emotivo con impavida onestà. Oltre alla musica, sta anche lavorando a un potenziale libro che racconterà il suo viaggio non convenzionale come artista, che naviga tra l’Europa e New York City, dove vive da oltre un decennio. Questo progetto intimo promette uno sguardo raro dietro le quinte, offrendo storie di resilienza, reinvenzione e uno spirito creativo che si rifiuta di fermarsi.

Mentre la sua orbita si espande, Alessa vi invita a seguirla: nel suono, nella storia e in un mondo in cui l’emozione guida la strada.

Alessa XO

INFO:

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=vIleMwl1F04

Socials:

https://www.instagram.com/iamalessaxo

https://www.facebook.com/alessaxomusic

Website: https://www.alessaxo.com/en-us/