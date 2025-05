La Bellezza raccolta: il nuovo saggio di Tanino Bonifacio tra arte, collezione e contemplazione

Il 20 maggio arriva in libreria “La Bellezza raccolta. L’arte contemporanea nella Collezione della Casa Museo Thule”, il nuovo saggio firmato da Tanino Bonifacio, critico d’arte che da tempo intreccia riflessione estetica e scrittura.

Il libro è dedicato a una parte della vasta collezione di Tommaso Romano — filosofo, poeta, scrittore — e ci conduce dentro le stanze della “Casa Museo Thule”, a Palermo. Pubblicato da Caracol, il volume si apre con la prefazione dello storico dell’arte Aldo Gerbino e accoglie anche un intervento di Salvatore Ferlita, saggista e critico letterario. Bonifacio esplora con sguardo storico e critico il nucleo contemporaneo della raccolta, costruita negli anni con un’attenzione capace di mettere in dialogo passato e presente, modernità e memoria. La collezione si snoda attraverso opere di artisti attivi dalla seconda metà del Novecento fino ai giorni nostri, dentro una varietà di linguaggi che sfuggono a una classificazione rigida: tra questi, Fortunato Depero, Renato Guttuso, Marino Mazzacurati, Salvatore Fiume, Giuseppe Migneco, Bruno Caruso, Gianbecchina, Sebastian Matta, Renato Mambor, Enrico Baj e Tano Festa.

Nel saggio non c’è solo l’analisi delle opere: Bonifacio affronta anche il tema del collezionismo come gesto interiore, come esercizio di memoria e identità. La Casa Museo, allora, non è solo un contenitore di oggetti d’arte, ma un racconto. È lo spazio in cui si intrecciano vita e pensiero, una mappa simbolica della biografia culturale e spirituale del collezionista. Per Bonifacio, Thule è un luogo dove si entra in contatto con qualcosa che va oltre il visibile. È un teatro, dice, in cui la bellezza si manifesta in tutte le sue forme, aprendo al visitatore la possibilità di un viaggio lento e contemplativo, uno spazio dove l’arte diventa rivelazione e mistero.

Il libro: