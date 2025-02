Al Real Teatro Santa Cecilia Mario Venuti “Tra la Carne e il Cielo” un viaggio sonoro tra Pop, Jazz e Blues con un tocco di Brasile per Brass Extra Series!

Mario Venuti “Tra la Carne e il Cielo” un viaggio sonoro tra Pop, Jazz e Blues con un tocco di Brasile per Brass Extra Series!

Real Teatro Santa Cecilia, 1 e 2 marzo 2025

ore 19.00 e 21.30 (sabato), 18.00 e 20.30 (domenica)

Biglietti ancora disponibili e acquistabili online oppure al botteghino del Teatro Santa Cecilia

Le Musiche del Nostro Tempo per Brass Extra Series 24 – 25 con “Mario Venuti” checelebra la sua tournée “Tra la Carne e il Cielo” ritornando a Palermo, al Brass invitato nuovamente ad esibirsi dalla Fondazione Orchestra Siciliana – The Brass Group con un traguardo straordinario. Appuntamento sabato 1° marzo ore 19.00 e 21.30 e domenica 2 marzo ore 18.00 20.30 al Real Teatro Santa Cecilia.

Più di un concerto. Una vera esperienza coinvolgente e divertente in grado di proiettare il pubblico in un viaggio emozionante tra passato e presente. Mario Venuti arriva sul palco del Real Teatro Santa Cecilia per presentare “Tra la carne e il cielo”, il suo nuovo progetto discografico e live.



Il tour prende il nome dall’undicesimo album in studio con una scaletta che però, oltre a proporre i nuovi brani, ripercorre i momenti salienti della carriera dell’artista attraverso i suoi più grandi successi. Un concerto in grado di spaziare dal pop al jazz al blues mantenendo un occhio sempre attento al Brasile, luogo del cuore dell’artista catanese.



Ad accompagnare Venuti in questo viaggio musicale una nutrita line-up d’eccezione per un concerto capace di superare le convenzioni. Un nuovo straordinario capitolo di un artista vulcanico e camaleontico, che dagli esordi con i Denovo ha saputo creare una importante carriera artistica.

Mario Venuti

INFO E BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili sul sito web oppure al botteghino del Real Teatro Santa Cecilia in via Piccola Teatro Santa Cecilia 15 a Palermo (aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30; telefono 091 7782860 e 334 7391972).

Infoline Fondazione The Brass Group: brasspalermo@gmail.com www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.