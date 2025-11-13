Kemuel Roig, un pianista del nostro tempo al Real Teatro Santa Cecilia

Dopo un’inaugurazione da record per Brass in Jazz, la nuova stagione concertistica della Fondazione OJS – The Brass Group”. Dal 13 al 16 novembre – Real Teatro Santa Cecilia

Grande successo per l’inaugurazione della nuova stagione “Brass in Jazz – Musiche del nostro tempo” 2025-2026, la rassegna firmata Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. La stagione concertistica, vero e proprio fiore all’occhiello della Fondazione, segna quest’anno un traguardo storico, con una crescita significativa nella programmazione artistica: da 72 a 98 concerti, da 12 a 14 titoli, 4 giorni settimanali di spettacolo, 7 produzioni orchestrali, oltre a prime assolute, esclusive europee, progetti inediti e ospiti vincitori di Grammy Awards.

Il Real Teatro Santa Cecilia, tempio della musica jazz e sede dell’Orchestra Jazz Siciliana, rappresenta il palcoscenico dove arte, innovazione e internazionalità si incontrano, confermando Palermo come una delle capitali del jazz europeo. Con una programmazione sempre più ricca, il Brass Group continua la sua missione culturale nel promuovere il jazz come linguaggio universale del nostro tempo, in costante dialogo con le nuove generazioni e con le tendenze musicali contemporanee.

Il prossimo appuntamento vede protagonista “Kemuel Roig Trio” con The Future of Piano, virtuosismo e freschezza cubana: il talento che ridefinisce il ruolo del pianoforte nel jazz contemporaneo. Il secondo appuntamento della stagione vedrà protagonista il Kemuel Roig Trio, in scena dal 13 al 16 novembre con il progetto “The Future of Piano”, un viaggio tra virtuosismo, innovazione e sonorità caraibiche.

Il pianista cubano Kemuel Roig, astro nascente del jazz mondiale, rappresenta una delle voci più originali del pianoforte contemporaneo. Con una formazione classica e un’anima profondamente jazzistica, Roig unisce tecnica impeccabile, freschezza improvvisativa e ritmi latini che dialogano con il gospel, il funk e la tradizione afrocubana. La sua musica è un linguaggio globale, vibrante e pieno di energia, capace di ridefinire il ruolo del pianoforte nel jazz moderno. Nel corso della sua carriera, Roig ha collaborato con artisti di fama internazionale come Arturo Sandoval, Esperanza Spalding, Terri Lyne Carrington, Chris Potter e molti altri. Con il suo trio – una formazione dinamica che combina lirismo e potenza ritmica – propone uno spettacolo che fonde tradizione e innovazione, offrendo al pubblico un’esperienza sonora di grande intensità e fascino. Il concerto di Kemuel Roig Trio rientra a pieno titolo nella visione della Fondazione The Brass Group: presentare a Palermo i protagonisti del jazz mondiale, offrendo un palcoscenico dove la creatività e la qualità artistica incontrano la curiosità e la passione del pubblico.

Programmazione

Il concerto è in programma al Real Teatro Santa Cecilia con i seguenti orari:

Giovedì 13 novembre: ore 21.15 (unico turno)

ore 21.15 (unico turno) Venerdì 14 e sabato 15 novembre: ore 19.00 e 21.30 (doppio turno)

ore 19.00 e 21.30 (doppio turno) Domenica 16 novembre: ore 18.00 e 20.30 (doppio turno)

Per cause indipendenti dalla nostra volontà, il previsto concerto di Lucia Gutierrez sarà sostituito da Tom Garbel, artista di eccezionale talento, che porterà sul palco un nuovo e coinvolgente progetto musicale.

Con la stagione “Brass in Jazz – Musiche del nostro tempo” 2025-2026, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group continua a scrivere la sua storia di eccellenza, promuovendo la cultura jazzistica come patrimonio vivo e inclusivo, capace di rappresentare le sfumature e le emozioni del mondo contemporaneo.

Il tutto esaurito degli abbonamenti è una conferma della fiducia e della passione che il pubblico dimostra da sempre. La stagione ‘Brass in Jazz – Musiche del nostro tempo’ rappresenta la visione della Fondazione di un jazz contemporaneo, aperto, capace di parlare a tutti.

Sul tutto esaurito per gli abbonamenti interviene il M° Ignazio Garsia, presidente e fondatore della Fondazione OJS – The Brass Group “Questo risultato è la conferma che il nostro lavoro viene percepito come un progetto culturale necessario e identitario per Palermo e per il pubblico italiano del jazz. Una affermazione che è motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità: continuiamo a crescere, non solo nei numeri ma nella qualità e nella visione”.

Anche il direttore artistico Luca Luzzu sottolinea la forza simbolica di questa inaugurazione “Abbiamo immaginato una stagione che fosse un ponte tra la tradizione e il futuro del jazz. Aprirla con Nicole Zuraitis e l’Orchestra Jazz Siciliana significa celebrare proprio questo dialogo tra culture e linguaggi, tra America ed Europa, nel segno della grande musica.”

E’ ancora possibile acquistare i biglietti singoli per tutti i concerti del cartellone. Una stagione di grandi nomi e nuovi orizzonti musicali. Dopo l’apertura con Nicole Zuraitis, la rassegna “Brass in Jazz” proseguirà fino ad aprile 2026 con 14 titoli, 98 concerti e 7 produzioni orchestrali, tra prime assolute, esclusive europee e artisti pluripremiati come Darius Brubeck, Roy Paci, Peter Cincotti, Simona Molinari, Gunhild Carling, Lucía Gutiérrez, Jeremy Pelt, Lauren Henderson, Mario Venuti e molti altri. Gli appuntamenti si svolgeranno ogni settimana, dal giovedì alla domenica, con doppio turno di spettacoli. Un viaggio musicale che attraversa epoche, stili, culture e visioni, e che promette di lasciare il segno. Il pubblico ha già risposto con entusiasmo, e i numeri parlano chiaro: il jazz è più vivo che mai e Palermo è pronta a viverne ogni battito. Per chi non ha ancora sottoscritto l’abbonamento, la campagna prosegue online sul sito della Fondazione The Brass Group www.brassgroup.it e www.bluetickets.it , con possibilità di scegliere tra diverse formule, usufruire del diritto di prelazione e non perdere l’occasione di entrare nel cuore della musica.

Biglietti singoli

Tutti i prezzi sono comprensivi di diritti.

