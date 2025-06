Keeling  al Pitti Uomo 198 con la collezione Posidonia

La collezione primavera estate 2026 di KEELING è celebrazione poetica della natura nascosta, un viaggio sensoriale tra i fondali marini e le trasparenze delle acque cristalline.

Con la primavera estate 2026 KEELING introduce una nuova dimensione del suo stile, presentando per la prima volta una collezione dedicata alla donna. Capi over dal gusto femminile si affiancano ai modelli genderless, completando una proposta in cui la femminilità, reinterpretata con eleganza contemporanea, resta protagonista. Un equilibrio tra volumi morbidi e dettagli che esalta la libertà di espressione e la leggerezza del vestire.

Le linee leggere e avvolgenti, le texture naturali e sofisticate richiamano la delicatezza delle onde e la morbidezza dei fondali. La scelta dei materiali è parte integrante di questo racconto: lino e cotone, freschi e traspiranti come la brezza marina, si uniscono a una poliammide, studiata per ridurre l’impatto ambientale ed evitare la dispersione di microparticelle plastiche nei mari.

I colori, ispirati ai paesaggi sommersi, spaziano dalle sfumature cangianti del turchese e del blu profondo ai verdi eterei dei prati di Posidonia, con accenti sabbiosi e madreperlacei che richiamano conchiglie e coralli. Ogni capo è pensato per offrire non solo eleganza naturale ma anche una sensazione tattile autentica, in armonia con la pelle e con l’ambiente.

Un capo KEELING è più di un semplice abito: è un gesto consapevole, un piccolo ma significativo passo verso la tutela del nostro pianeta blu.

Con ogni acquisto, KEELING sostiene progetti certificati B Corp dedicati alla protezione e al ripristino delle praterie di Posidonia Oceanica, ecosistemi vitali per la salute del Mediterraneo.

Le praterie di Posidonia non sono solo uno spettacolo nascosto: filtrano le acque, proteggono le coste, ospitano una biodiversità straordinaria e assorbono grandi quantità di CO₂, diventando alleate fondamentali contro il cambiamento climatico.

Scegliere KEELING significa indossare capi che raccontano il mare e rispettano il suo equilibrio. Significa avvolgersi nella leggerezza del lino, nella purezza del cotone e nell’innovazione di una poliammide che guarda al futuro, senza lasciare tracce invisibili nei nostri oceani.