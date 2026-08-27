Kataklò e “Agamennone” di Eschilo chiudono un’edizione record per il Segesta Teatro Festival

Dal tributo a Rosa Balistreri del New Folk Ensemble (26 agosto) alla danza acrobatica dei Kataklò Athletic Dance Theatre (27 agosto), fino al grande finale del29 e 30 agostocon Maddalena Crippa protagonista del capolavoro di Eschilo riscritto da Fabrizio Sinisi.

Si avvia alla conclusione la V edizione del Segesta Teatro Festival, diretto da Claudio Collovà, che dal 26 al 30 agosto propone gli ultimi appuntamenti al Teatro Antico e il Tempio di Segesta. A chiudere il Festival, che oltre al record di presenze ha ottenuto anche il Premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana, saranno il tributo musicale dedicato a Rosa Balistreri, il ritorno in Sicilia dei Kataklò Athletic Dance Theatre e soprattutto “Agamennone”, il grande classico di Eschilo interpretato da Maddalena Crippa, gran finale della manifestazione.

In programma mercoledì 26 agosto alle ore 21.30, al Tempio di Segesta, il New Folk Ensemble, protagonista di “Rosa, la voix d’un peuple”, un Hörspiel dedicato a Rosa Balistreri. Più che un semplice omaggio musicale, lo spettacolo restituisce la forza espressiva di una delle figure più rappresentative della cultura siciliana, trasformando la sua voce in memoria collettiva e patrimonio identitario. Attraverso musica, narrazione e ricerca sonora, il progetto celebra una donna che ha saputo raccontare la Sicilia più autentica, facendo della propria arte uno strumento di denuncia e resistenza culturale.

Giovedì 27 agosto alle ore 20.00, il Teatro Antico accoglierà il ritorno dei Kataklò Athletic Dance Theatre, compagnia italiana conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, con “Seasons – Oltre le stagioni”, firmato da Giulia Staccioli. Lo spettacolo fonde danza, atletismo e teatro fisico in una partitura coreografica di grande impatto visivo, trasformando i corpi dei danzatori in architetture viventi che dialogano con la monumentalità del Teatro Antico. Un ritorno particolarmente significativo per la compagnia, che dopo i successi ottenuti nei grandi teatri antichi siciliani porta a Segesta una delle sue produzioni più rappresentative.

Il momento culminante dell’intera manifestazione sarà “Agamennone”, interpretato da Sergio Basile, in scena sabato 29 e domenica 30 agosto alle ore 19.30, al Teatro Antico, con Maddalena Crippa protagonista della riscrittura firmata da Fabrizio Sinisi a partire dal capolavoro di Eschilo. Attrice tra le più autorevoli del teatro italiano, Crippa dà voce a uno dei testi fondativi della tragedia occidentale, riportando al centro della scena il dramma del potere, della guerra e delle responsabilità che accompagnano chi governa. La riscrittura di Fabrizio Sinisi non si limita a rileggere il testo classico, ma ne mette in luce la straordinaria attualità, scavando nei meccanismi della violenza, nelle ambizioni del potere e nelle conseguenze che ogni conflitto lascia sulle persone e sulle comunità. Agamennone diventa così il simbolo di una leadership incapace di sottrarsi alla spirale della guerra, mentre la parola tragica continua a interrogare il presente con la stessa forza di oltre duemila anni fa. La presenza di Maddalena Crippa, interprete che da decenni attraversa il repertorio classico e contemporaneo con straordinario rigore artistico, rappresenta uno dei momenti più prestigiosi dell’intera edizione del Festival. Il suo debutto a Segesta conclude idealmente un percorso che, attraverso i grandi autori della tragedia greca, ha affrontato temi come la pace, la giustizia, il potere, la responsabilità e il destino dell’uomo, riaffermando il valore del teatro classico come strumento di riflessione sul nostro tempo.

A completare il programma, lunedì 24 agosto alle ore 17.00, al Castello di Salemi, si terrà il laboratorio esperienziale “Lo Yoga della Cultura dei Rishi”, a cura del Centro di Cultura Rishi. L’incontro, a partecipazione gratuita, propone un percorso dedicato all’armonizzazione di corpo, mente ed energia attraverso le pratiche della tradizione dei Rishi, con particolare attenzione alla respirazione consapevole e all’integrazione fisica. Un’occasione per vivere il Festival in modo partecipativo, trasformando il patrimonio storico e paesaggistico in uno spazio di ascolto, benessere e consapevolezza

Info e Biglietti Segesta Teatro Festival

Info e Biglietti Segesta Teatro Festival

Il programma è disponibile sul sito del Segesta Teatro Festival (segestateatrofestival.com). I biglietti in vendita sul circuito vivaticket.com, sul sito coopculture.it, con possibilità di abbonamenti e riduzioni. I biglietti saranno acquistabili anche al botteghino del Parco. È possibile usufruire per tutti gli acquisti (biglietto singolo o abbonamento) delle agevolazioni relative alla Carta del Docente.

Gli spettacoli teatrali al Teatro Antico avranno inizio alle ore 19.30; gli spettacoli di danza al Teatro Antico alle ore 20.00; gli spettacoli musicali al Tempio alle ore 21.30; gli spettacoli all’alba alle ore 5.00.

SEGESTA TEATRO FESTIVAL

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