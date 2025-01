JOSEP CABALLÉ DOMENECH SUL PODIO DEI PROSSIMI CONCERTI DELLA 65a STAGIONE DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

In programma un omaggio alla musica francese tra Ottocento e Novecento con pagine di Messiaen, Poulenc e Franck.

“Omaggio alla musica francese” potrebbe essere il titolo ideale che ispira il programma dei prossimi appuntamenti della 65a Stagione Concertistica 2024/2025 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, venerdì 31 gennaio (ore 21) e sabato 1 febbraio (ore 17.30) al Politeama Garibaldi.

Sul podio Josep Caballé Domenech (che sostituisce il previsto Jonathan Webb), bacchetta catalana con studi viennesi e importanti riconoscimenti in concorsi internazionali, dirige un programma dedicato a tre compositori francesi attivi tra la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento: César Franck (Liegi 1822 – Parigi 1890), Francis Poulenc (Parigi 1899 – 1963) e Olivier Messiaen (Avignone 1908 – Clichy 1992).

In particolare, i concerti si aprono con Les Offrandes oubliées, meditazione sinfonica per orchestra scritta da Messiaen nel 1930, un brano fortemente legato alla fede cattolica del compositore, come si legge in una sua nota esplicativa: evidente in questa sua nota esplicativa dell’opera nella quale si legge: «Il peccato è l’oblio di Dio. La Croce e l’Eucaristia costituiscono le offerte divine: Questo è il mio Corpo, donato a voi; questo è il mio Sangue, donato a voi». Il lavoro è infatti suddiviso in tre pannelli, incatenati e preceduti da un commento di carattere teologico del compositore stesso: La Croix, Le Péché, L’Eucaristie. Quindi il programma procede con la Sinfonietta di Poulenc, brano commissionato dalla BBC nel 1947, basato su una serie di temi recuperati da un quartetto mai completato e citazioni da altre sue opere. È invece del 1888 la Sinfonia in re minore di Franck, scritta in un momento storico in cui questa forma musicale non era molto in voga nell’ambiente accademico francese, acceso da un forte nazionalismo e dall’avversione verso la musica straniera.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Olivier Messiaen

(Avignone 1908 – Clichy 1992)

Les Offrandes oubliées, meditazione sinfonica per orchestra

La Croix

Le Péchée

L’Eucharistie

Durata: 13’

Francis Poulenc

(Parigi 1899 – 1963)

Sinfonietta

Allegro con fuoco

Molto vivace

Andante cantabile

Très vite et très gai

Durata: 30’

°°°

César-Auguste Franck

(Liegi 1822 – Parigi 1890)

Sinfonia in re minore

Lento, Allegro non troppo

Allegretto

Finale: Allegro non troppo

Durata: 42’

Josep Caballé Domenech direttore

Josep Caballé Domenech, nato a Barcellona nel 1973 in una famiglia di musicisti, ha studiato pianoforte, percussioni, canto e violino, completando la sua formazione in direzione d’orchestra presso l’Università di Musica e Arti Performative di Vienna. Ha proseguito gli studi con maestri come Sergiu Comissiona, Jorma Panula, David Zinman e Sir Colin Davis. Nel 2000 ha vinto il Primo Concorso per Giovani Direttori dell’Orchestra Sinfonica del Principato delle Asturie e, l’anno successivo, il 13º Concorso Internazionale Nicolai Malko per Giovani Direttori. È stato inoltre selezionato come “Protégé” di Sir Colin Davis nel programma inaugurale Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative 2002-03. Caballé Domenech ha diretto prestigiose orchestre internazionali, tra cui la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, la Tonhalle di Zurigo e la Filarmonica Ceca. In Spagna ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Barcellona e Nazionale di Catalogna e altre rinomate compagini. In ambito operistico, ha debuttato al Gran Teatre del Liceu di Barcellona con Così fan tutte di Mozart e ha diretto opere nei principali teatri europei, tra cui la Staatsoper di Berlino, la Volksoper di Vienna e il Teatro San Carlo di Lisbona, il San Carlo di Napoli; si ricorda inoltre la direzione di Luisa Fernanda di Moreno Torroba al Theater an der Wien con Plácido Domingo. Attualmente è direttore principale dell’Orchestra del Festival di Moritzburg in Germania e ha concluso l’incarico di direttore musicale della Colorado Springs Philharmonic negli Stati Uniti dopo 12 anni. È stato direttore generale dell’Opera e Staatskapelle di Halle, direttore artistico dell’Orchestra Filarmonica di Bogotà e della Norrköping Symphony Orchestra in Svezia.

Biglietteria

I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it