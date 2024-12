Johnny O’Neal Trio al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo domenica 8 dicembre 2024 alle ore 18:30

Domenica 8 dicembre 2024 alle ore 18:30 il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo ospita il concerto del Johnny O’Neal Trio, una produzione Papin per il cartellone Brass Extra Series della Fondazione The Brass Group di Palermo.

Sul palco si esibiranno Johnny O’Neal (voce e pianoforte), Itay Morchi (batteria) e Joey Ranieri (contrabasso).

I biglietti sono disponibili a questo link: ACQUISTA QUI

BIO:

Johnny O’Neal, nato a Detroit nel 1956, si trasferisce a New York all’inizio degli anni Ottanta dove, ancora giovanissimo, bazzica già le formazioni di Milt Jackson, Sonny Stitt, Eddie ‘Lockjaw’ Davis, Buddy DeFranco, Clark Terry. Un ingaggio regolare al Blue Note gli permette di accompagnare musicisti come Dizzy Gillespie, Ray Brown, Nancy Wilson, Joe Pass e Kenny Burrell. In quel fortunato periodo ottiene anche un contratto discografico con la Concord e, soprattutto, entra a far parte, dal 1982 al 1983, dei Jazz Messengers di Art Blakey, momento culminante della prima fase della sua carriera.

Nel 1986 lascia New York e scompare dai riflettori: per oltre due decenni ha continuato a esibirsi pressoché nell’oscurità, dovendo affrontare anche gravi problemi di salute.

Pochi anni fa, all’improvviso, ricompare a New York e da quel momento la sua storia ha ripreso l’originario slancio. Lasciati da parte gli aspetti più coriacei dell’hard bop (quello che masticava coi Jazz Messengers), O’Neal è oggi legato piuttosto al lato più swingante della grande tradizione dalla quale è emerso.

È inoltre un entertainer di razza, come dimostra col suo stile vocale che mira a creare un coinvolgimento diretto con il pubblico.