Johnny O’Neal, il leggendario pianista jazz, in scena per Brass Extra Series 24-25

Le Musiche del Nostro Tempo per Brass Extra Series 24 – 25 sono le protagoniste assolute al Real Teatro Santa Cecilia per questo fine settimana. In scena uno dei progetti artistici tra i più affascinanti in chiave inedita quello proposto dall’artista con Johnny O’Neal.

Il leggendario pianista jazz Johnny O’Neal farà il suo ritorno a Palermo per un concerto esclusivo che si terrà l’8 dicembre al Real Teatro Santa Cecilia alle ore 18.30. Nato a Detroit e attualmente residente a New York, O’Neal è considerato uno dei più importanti e rispettati pianisti della scena jazz mondiale. La sua esibizione promette di essere un tributo appassionato ai grandi maestri del jazz, tra cui Art Tatum, Erroll Garner e Oscar Peterson.

L’arte di Johnny O’Neal non è solo una questione di talento, ma anche di una profonda connessione con la tradizione jazzistica. La sua capacità di fondere diverse influenze musicali ha incantato i palcoscenici di tutto il mondo. Tra le sue performance più memorabili, spicca quella in apertura a Oscar Peterson a Parigi, presso L’Olympia, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori. Non dimentichiamo, inoltre, il suo ruolo nel film cult “Ray”, dove ha interpretato il leggendario Art Tatum, dimostrando la sua versatilità e il rispetto per la storia del jazz.

Il concerto di Palermo sarà un’esperienza unica nel suo genere, caratterizzata da una straordinaria abilità di improvvisazione e momenti inaspettati che sorprenderanno il pubblico. O’Neal non si limiterà a suonare; coinvolgerà gli spettatori in una interazione magica, rendendo ogni nota e ogni assolo un evento irripetibile. Il suo stile indiscutibile e la capacità di comunicare attraverso la musica trasporteranno i presenti in un viaggio emozionale senza pari.

L’evento è prodotto dall’Associazione Papin Music in collaborazione con la Fondazione The Brass Group e la Settimana delle Culture, e con il supporto dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana. Queste sinergie sottolineano l’impegno di valorizzare la cultura musicale e creare opportunità imperdibili per la comunità palermitana e i turisti.

Per tutti coloro che desiderano vivere una serata all’insegna della grande musica jazz, non c’è occasione migliore del ritorno di Johnny O’Neal a Palermo.

E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group:

091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.