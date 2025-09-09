Jeffrey David Sachs scrive una lettera aperta al Ministro degli Esteri israeliano a proposito della strage di Gaza

LEGGETE E DIFFONDETE QUESTA LETTERA APERTA!

Jeffrey D. Sachs, ebreo americano e grande economista esperto in geopolitica, scrive una lettera aperta al Ministro degli Esteri israeliano, al criminale e bugiardo Benjamin Netanyahu, al suo governo, e a tutto l’Occidente corrotto e complice del massacro dei palestinesi.

Egregio Signor Ministro,

Le scrivo in seguito al suo discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 5 agosto 2025. Ho partecipato alla sessione, ma non ho avuto la possibilità di parlare con lei dopo. Vorrei condividere con lei le mie riflessioni sul suo discorso.

Nel suo discorso non ha riconosciuto perché quasi il mondo intero, compresi molti ebrei come me, sia inorridito dal comportamento del suo governo. Secondo la maggior parte del mondo, con cui concordo, Israele è coinvolto in omicidi di massa e carestie; non l’avrebbe capito dal suo discorso. Non ha riconosciuto che Israele ha causato la morte, fino ad oggi, di circa 18.500 bambini palestinesi, i cui nomi sono stati recentemente elencati dal Washington Post . Ha attribuito ad Hamas la responsabilità di tutti gli omicidi di massa di civili da parte delle forze israeliane, anche se il mondo guarda ogni giorno videoclip di forze israeliane che uccidono a sangue freddo civili affamati mentre si avvicinano ai punti di distribuzione del cibo. Ha lamentato la morte per fame di 20 ostaggi, ma non ha menzionato la morte per fame di 2 milioni di palestinesi da parte di Israele. Non ha menzionato che il suo primo ministro ha lavorato attivamente nel corso degli anni per finanziare Hamas, come il Times of Israel ha documentato.

Che le vostre sviste siano il risultato di ottusità o tergiversazione, sarebbero una tragedia solo per Israele se non fosse per il fatto che avete tentato di coinvolgere me e milioni di altri ebrei nei crimini contro l’umanità del vostro governo. Avete dichiarato alla sessione ONU che Israele è “lo stato sovrano del popolo ebraico”. Questo è falso. Israele è lo stato sovrano dei suoi cittadini. Io sono ebreo e cittadino degli Stati Uniti. Israele non è il mio stato e non lo sarà mai.

Il linguaggio usato nel suo discorso riguardo agli ebrei ha tradito il divario tra noi. Ha definito l’ebraismo una nazionalità. Questo è in effetti il costrutto sionista, ma è in contrasto con 2000 anni di fede e di vita ebraica. È un’idea che io e milioni di altri ebrei rifiutiamo. L’ebraismo, per me e per innumerevoli altre persone al di fuori di Israele, è una vita di etica, cultura, tradizione, legge e fede che non ha nulla a che fare con la nazionalità. Per 2000 anni, gli ebrei hanno vissuto in ogni parte del mondo, in innumerevoli nazioni.

I grandi saggi rabbinici del Talmud babilonese, infatti, proibirono esplicitamente un ritorno di massa del popolo ebraico a Gerusalemme, intimando al popolo ebraico di vivere nelle proprie terre d’origine (Ketubot 111a). Purtroppo, i sionisti intrapresero massicce campagne, tra cui sussidi finanziari e tattiche intimidatorie, per indurre le comunità ebraiche ad abbandonare le proprie terre d’origine, le proprie lingue, le proprie culture locali e le relazioni con i propri concittadini, per attirarle in Israele. Ho viaggiato in tutto il mondo, visitando sinagoghe quasi vuote e comunità ebraiche abbandonate, con solo pochi ebrei anziani rimasti, e dove questi pochi ebrei rimasti insistevano sul fatto che le loro comunità un tempo vivevano in pace e armonia con le maggioranze non ebraiche. Il sionismo ha indebolito o posto fine a innumerevoli comunità vivaci di nostri correligionari in tutto il mondo.

I profeti ebrei hanno insegnato ripetutamente che gli stati ingiusti non sopravvivono a lungo.

È un fatto ironico che quando i sionisti convinsero il governo britannico nel 1917 a emanare la Dichiarazione Balfour, l’unico ebreo nel Gabinetto, Sir Edwin Montagu, si oppose strenuamente, affermando di essere un cittadino britannico ebreo, non membro di una nazione ebraica: “Affermo che non esiste una nazione ebraica. I membri della mia famiglia, ad esempio, che vivono in questo paese da generazioni, non hanno alcun tipo di comunanza di vedute o di desideri con alcuna famiglia ebrea in qualsiasi altro paese, al di là del fatto che professano, in misura maggiore o minore, la stessa religione”.

In questo contesto, vale anche la pena ricordare che la Dichiarazione Balfour afferma in modo chiaro e inequivocabile che “non verrà fatto nulla che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina”. Il sionismo non ha superato questa prova.

Il vostro governo è impegnato nell’occupazione permanente di tutta la Palestina e si oppone violentemente e incessantemente a uno Stato sovrano di Palestina. Il programma fondativo del Likud nel 1977 non nasconde nulla a questo proposito, dichiarando apertamente che “tra il Mar Rosso e il Giordano ci sarà solo la sovranità israeliana”. Per raggiungere questo obiettivo, Israele demonizza il popolo palestinese e lo schiaccia fisicamente, attraverso carestie di massa, omicidi, pulizia etnica, detenzioni amministrative, torture, espropri di terre e altre forme di brutale repressione. Voi stessi avete vergognosamente dichiarato che “tutte le fazioni palestinesi” sostengono il terrorismo.

Il vostro omologo alla sessione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l’ambasciatore palestinese Riyad Mansour, ha dichiarato esattamente il contrario. Ha affermato chiaramente: “La soluzione è porre fine a questa occupazione illegale e a questo conflitto disastroso; è la realizzazione dell’indipendenza e della sovranità dello Stato palestinese, non la sua distruzione; è il rispetto dei nostri diritti, non la loro continua negazione; è il rispetto del diritto internazionale, non la sua violazione; è l’attuazione della soluzione dei due Stati, non la realtà di un unico Stato con i palestinesi condannati al genocidio, alla pulizia etnica o all’apartheid”.

Israele si oppone a quasi tutto il mondo nel suo tentativo di bloccare la soluzione dei due Stati. Già 147 Paesi riconoscono lo Stato di Palestina e molti altri lo faranno presto. Centosettanta Stati membri delle Nazioni Unite hanno recentemente votato a sostegno del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione politica, con solo sei contrari (Argentina, Israele, Micronesia, Nauru, Paraguay, Stati Uniti).

La sua presentazione ha completamente trascurato la potente “Dichiarazione di New York sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e l’attuazione della soluzione dei due Stati “, emanata dalla comunità internazionale alla Conferenza internazionale di alto livello sull’attuazione della soluzione dei due Stati, tenutasi il 29 luglio 2025, appena una settimana prima del suo discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Arabia Saudita e Francia hanno co-presieduto quella conferenza di alto livello. Le nazioni arabe e islamiche di tutto il mondo hanno chiesto la pace e la normalizzazione delle relazioni con Israele, a condizione che Israele rispetti il diritto internazionale e la decenza, in linea con la soluzione dei due Stati. Il suo governo rifiuta la pace, perché mira invece al dominio su tutta la Palestina.

Israele si aggrappa alla sua posizione estremista con un filo sottilissimo, sostenuto (finora) dagli Stati Uniti ma da nessun’altra grande potenza. Dovremmo anche riconoscere una delle ragioni principali del sostegno statunitense fino ad ora: i protestanti evangelici cristiani che credono che il raduno degli ebrei in Israele sia il preludio all’annientamento degli ebrei e alla fine del mondo. Questi sono gli alleati del vostro governo. Per quanto riguarda l’opinione pubblica americana in generale, la disapprovazione per le azioni di Israele si attesta ora al 60% , con solo il 32% di approvazione.

Signor Ministro, la repulsione globale da lei citata è rivolta alle azioni del suo governo, non agli ebrei. Israele è minacciato dall’interno da fanatismo ed estremismo che a loro volta suscitano la disapprovazione mondiale di Israele, sia da parte di ebrei che di non ebrei. La grande minaccia alla sopravvivenza di Israele non sono le nazioni arabe, i palestinesi o l’Iran, ma le politiche del governo estremista israeliano, guidato da Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

La soluzione dei due stati è la via – e l’unica via – per la sopravvivenza di Israele. Potreste credere che le armi nucleari e il governo degli Stati Uniti siano la vostra salvezza, ma la forza bruta sarà evanescente se la grave ingiustizia di Israele nei confronti del popolo palestinese continuerà. I profeti ebrei hanno insegnato ripetutamente che gli stati ingiusti non sopravvivono a lungo.

Cordiali saluti,

Jeffrey D. Sachs

Jeffrey David Sachs

Chi è Jeffrey David Sachs?

Jeffrey David Sachs è un americano ebreo, nato negli Stati Uniti d’America, a Oak Park, Michigan, il 5 novembre 1954; è un economista e analista di politiche pubbliche statunitense, professore alla Columbia University, dove è stato direttore dell’Earth Institute. Ha lavorato sui temi dello sviluppo sostenibile e dello sviluppo economico.

