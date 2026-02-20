“Jazz Frames” arte contemporanea e fotografia si incontrano nell’Archivio Polillo di Siena Jazz

da | 20 Febbraio 2026 | Arte, Eventi, Musica

Online l’avviso di selezione per la partecipazione al contest. Premi in denaro per artisti italiani e internazionali. Scadenza candidature entro sabato 14 marzo 2026

È online l’avviso di selezione per partecipare al contest “Jazz Frames: Interpretazioni Contemporanee dell’Archivio Polillo”, un’iniziativa inserita tra le attività del Progetto JazzAble, ideato da Siena Jazz, con il supporto dei fondi PNRR “Next Generation EU” promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del sostegno ai programmi di eccellenza e internazionalizzazione delle Accademie Musicali italiane, Il bando è dedicato alla valorizzazione e alla reinterpretazione artistica del patrimonio fotografico di Roberto Polillo, custodito all’interno dell’Archivio del Centro Studi “Arrigo Polillo” di Siena Jazz.

Il contest si rivolge a singoli artisti provenienti dal territorio italiano, europeo e internazionale, invitati a confrontarsi con uno dei più importanti patrimoni iconografici dedicati alla storia del jazz. Obiettivo dell’iniziativa è stimolare nuove letture visive, multimediali e concettuali delle immagini che raccontano decenni di musica, cultura e protagonisti della scena jazz mondiale.

L’Archivio del Centro Studi, intitolato ad Arrigo Polillo, rappresenta un punto di riferimento per studiosi, musicisti e appassionati, custodendo materiali di straordinario valore storico e artistico. Con “Jazz Frames”, questo patrimonio si apre al dialogo con i linguaggi contemporanei, favorendo un incontro tra memoria e innovazione. Il bando prevede l’assegnazione di premi in denaro ai progetti selezionati, con l’intento di sostenere la produzione artistica e promuovere la diffusione delle opere vincitrici attraverso iniziative espositive e culturali.

Le candidature dovranno essere presentate entro sabato 14 marzo 2026 alle ore 13:00. Con “Jazz Frames”, Siena Jazz rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale legato al jazz, offrendo agli artisti l’opportunità di reinterpretare, attraverso nuovi sguardi e nuovi linguaggi, un archivio che continua a raccontare storie di musica, libertà e creatività.

INFO:

Per informazioni o richieste: info.contest@sienajazz.it

Articoli correlati

Musica: “Es Nova”, la nostra intervista

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Es Nova è un polo artistico e musicale che riunisce linguaggi, estetiche, artisti e visioni differenti. Fondato nel 2015 da Nicola Rosti, Erica Agostini e Alice Drudi, il collettivo ha intrapreso un percorso continuo di ricerca ed evoluzione attraverso la musica ambient, il minimalismo, l’avant-jazz, la…

RizzutoGallery ha partecipato ad ArteFiera Bologna 2026

| | , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Quest’anno dal 5 all’8 febbraio 2026, RizzutoGallery ha partecipato ad ArteFiera Bologna, con due stand: PITTURA XXI e MAIN SECTION, segnando un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento internazionale della Galleria. PITTURA XXI Padiglione 25 – Stand B81Solo show di Anna Capolupo. MAIN SECTION Padiglione 25 – Stand B54con Mattia Barbieri, Francesco De Grandi, Richard…

Pin It on Pinterest

Share This