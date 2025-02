JARLIAMA PRESENTA “BOOMERANG” – IL NUOVO SINGOLO DISPONIBILE DAL 5 MARZO

La talentuosa cantautrice messicana Jarliama è pronta a incantare il pubblico con il suo nuovo singolo, “Boomerang”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 5 marzo. Questo brano promette di coinvolgere gli ascoltatori con il suo ritmo accattivante e una narrazione emozionante.

Chi è Jarliama

Nata come Alejandra a Città del Messico, Jarliama ha iniziato il suo percorso musicale esibendosi nelle chiese locali, dove la sua voce potente e il suo carisma naturale hanno rapidamente catturato l’attenzione del pubblico. Insieme al fratello Fernando, ha formato il duo River & Lopez, guadagnando riconoscimento nella scena musicale. Conosciuta per la sua versatilità, Jarliama ha conquistato il pubblico con brani come “Move Shake”, “Boom Shakalaka”, “TikTok” e “Wousha”. Il suo ultimo successo, “Ssswing!”, è una celebrazione dei ritmi anni ’70, che fonde la spensieratezza dello swing con le sonorità elettro-dance contemporanee.

Nel 2024, Jarliama ha ampliato ulteriormente il suo repertorio con l’uscita di “Feel It (Electro Swing Radio Mix)” e “Badabum”, brani che hanno consolidato la sua presenza nella scena musicale internazionale. Il suo singolo più recente, “Little Trumpet”, pubblicato nel 2025, evidenzia la sua continua evoluzione artistica e la capacità di sperimentare con nuovi suoni.

Oltre ai suoi successi individuali, Jarliama ha contribuito a diverse compilation di rilievo, tra cui la “MENDAKI COMPILATION” del 2024 con il brano “Jamela” e “Nothing But… Pure Dance, Vol. 32” con una versione di “Boom Shakalaka”, e Hit Mania Dance Estate 2024.

Il Videoclip: Una Storia di Rinascita e Autodeterminazione

Il videoclip di “Boomerang” è stato girato a None, in provincia di Torino, sotto la magistrale direzione artistica di Luana Catania, coreografa e direttrice dell’Accademia Elle Ballet ASD, situata in Via delle Aie, 10060 None, Italia. Il video, ideato e montato dal talentuoso Leonardo Tilatti, in arte Leovideo, racconta una storia toccante e universale.

Luana Catania: La Visione Dietro la Coreografia

Luana Catania è una coreografa e direttrice artistica con una carriera dedicata alla danza e all’insegnamento. Diplomata in psico-pedagogia e insegnante certificata dall’I.D.A. (International Dance Association), ha fondato l’Accademia Elle Ballet ASD a None, dove forma giovani talenti nelle discipline della danza classica, hip-hop e heels. La sua passione e dedizione hanno reso l’accademia un punto di riferimento per la formazione artistica nella regione.

Il Cast del Video

Il video vede la partecipazione di talentuose ballerine: Serena Falcone, Sara Nigro, Silvia Mattii (in arte Sissi), Martina Annecca, Clelia Policastro, Anna Rosa Mattii, Nadia Lifrusci, Denise Antonovici e la stessa Luana Catania. Gli attori principali sono Davide Alì e Luana Catania.

Ringraziamenti Speciali

Un sentito ringraziamento va all’Accademia Elle Ballet ASD, diretta da Luana Catania, per il supporto e la collaborazione nella realizzazione del progetto.

Filmmaker & VideoCreator – Leonardo Tilatti (Leovideo)

Contatti e Informazioni

Per interviste, richieste e collaborazioni:

Email: press@jarliama.com

Sito Web: www.jarliama.com

