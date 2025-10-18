Intervista al Prof. Antonio Teti, responsabile del supporto tecnologico informatico dell’I.C.T.S. (Information And Communication Technology Service) dell’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti–Pescara

di Aurora d’Errico

Oggi, nella mia rubrica di Mobmagazine.it, sarà ospite l’illustre Professor Antonio Teti, responsabile del supporto tecnologico informatico dell’I.C.T.S. (Information And Communication Technology Service) dell’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti – Pescara.

Oltre che docente di Cyber Security per le forze di polizia di Roma, e autore di numerosi testi tra cui: “Eucip. Il manuale per l’informatico professionista”; “Business and Information System Analyst”.; “Il manuale per il Manager IT”; “Network Manager”; “China Intelligence”; Digital Profiling”; “Il futuro dell’information & Communication Technology: Tecnologie, timori e scenari futuri del global network devolution”.

Nel suo libro “China Intelligence. Tecniche, strumenti e metodologie di spionaggio e controspionaggio della Repubblica Popolare Cinese”, Lei, Professore, descrive del come la Cina abbia assorbito un principio fondamentale circa la consapevolezza che il mondo virtuale possa rappresentare una sorta di ecosistema informativo per la conduzione di attività di spionaggio, oltre al condizionamento psicologico- comportamentale. In che misura pensa che tale principio incida sull’effettivo controllo degli esseri umani?

La Cina ha compreso prima e meglio di molti altri Paesi che il cyberspazio non è soltanto un dominio tecnologico, ma una vera e propria dimensione cognitiva e comportamentale. In quest’ottica, il mondo digitale è diventato una piattaforma per osservare, comprendere e indirizzare il comportamento umano. L’obiettivo strategico è la creazione di un ecosistema informativo capace di raccogliere e correlare dati di ogni tipo- tecnici, sociali, emotivi, relazionali- per generare un controllo sistemico sulla popolazione e sugli individui. In termini pratici, significa che il potere politico non si limita più a governare attraverso la forza o la propaganda, ma attraverso un flusso continuo di dati, algoritmi e narrazioni digitali che plasmano la percezione collettiva. È una nuova forma di dominio, invisibile ma pervasiva, che trasforma la libertà in comportamento prevedibile e calcolabile.

È vero che la Cina dal 2017 ha varato una legge con cui impone ad ogni cittadino e imprese sul territorio di collaborare con gli enti governativi, conoscendo in questo modo ogni tipo di informazione “sul nemico” attraverso i suoi turisti?

Si, è corretto. Mi riferisco alla National Intelligence Law, approvata nel 2017, la quale stabilisce che ogni cittadino, organizzazione o impresa cinese ha l’obbligo legale di sostenere, assistere e cooperare con i servizi di intelligence nazionali. Questa norma rappresenta uno dei cardini della strategia cinese di integrazione totale tra Stato, imprese e individui nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza nazionale. In termini concreti, ciò significa che un’azienda cinese che opera all’estero, un turista o uno studente, possono diventare – volontariamente o meno- vettori di informazioni utili al governo centrale. È un modello in cui la distinzione tra sfera pubblica e privata si dissolve, e l’intelligence diventa parte integrante del tessuto sociale.

Crede che tale “sorveglianza” da parte del popolo cinese, avvenga anche nella nostra Italia, visto che la maggior parte delle attività presenti sul nostro territorio sono “made in China”?

Non parlerei di una sorveglianza diretta nel senso classico, ma di una presenza sistemica. La capillarità delle infrastrutture tecnologiche cinesi – dai dispositivi loT alle piattaforme digitali, dalle app ai componenti hardware- crea inevitabilmente un flusso costante di dati che possono, almeno teoricamente, essere intercettati o analizzati da soggetti statali. L’ aspetto più delicato non riguarda solo le informazioni sensibili, ma la dipendenza tecnologica. Quando un Paese diventa fortemente interconnesso con un ecosistema industriale o digitale controllato da un altro Stato, il rischio di influenza- economica, politica e cognitiva- cresce esponenzialmente. Per questo motivo, in Europa si parla sempre più di sovranità digitale e di necessità di una strategia comune per proteggere le infrastrutture critiche e i dati strategici.

Lei, Professore, sempre nel suo libro “China Intelligence”, descrive come “Il Dragone” della Cina agisce nei confronti dell’occidente. Potrebbe, in sintesi, riferirci in che modo?

La Cina adotta un approccio multidimensionale e di lungo periodo. Agisce su più piani: quello economico-industriale, attraverso il furto di proprietà intellettuale e l’acquisizione di tecnologie strategiche; quello informativo, tramite campagne di influenza e manipolazione delle percezioni; e quello cibernetico, con attività di spionaggio digitale ad alto contenuto tecnologico. Il tutto è coordinato da una visione strategica di intelligence totale, dove ogni azione- anche apparentemente civile o commerciale- contribuisce a un obiettivo politico e di potenza globale. Il Dragone non combatte guerre lampo, ma guerre di posizione, in cui il tempo, la pazienza e la conoscenza rappresentano le vere armi strategiche.

Pensa che realmente siamo tutti “sotto controllo” da parte del popolo cinese e da chi altro?

In realtà, tutti siamo sotto controllo, non solo da parte della Cina. Viviamo in un’epoca in cui il dato è diventato la risorsa più preziosa e ambita, e quindi ogni attore geopolitico- statale o privato- cerca di accedervi e sfruttarlo. La sorveglianza digitale è oggi un fenomeno globale, esercitato tanto da governi quanto da grandi corporation. Tutti i paesi cercano di raccogliere e analizzare enormi quantità di dati per condurre attività di intelligence. Il problema non è più chi ci controlla, ma come e con quali fini i nostri dati vengono utilizzati. La vera sfida per le democrazie sarà creare sistemi trasparenti che bilancino sicurezza, innovazione e tutela dei diritti fondamentali.

Nel suo ultimo libro “Digital Profiling. L’ Analisi dell’individuo tra metodologie, tecniche e intelligenza artificiale”, Lei affronta principalmente il delicato argomento della proliferazione digitale come nuova frontiera dell’intelligenza contemporanea, più nota come intelligenza artificiale”, di cui, ultimamente se ne parla tantissimo. Ma cosa si intende, in parole semplici, per “intelligenza artificiale”?

In parole semplici, l’intelligenza artificiale è la capacità delle macchine di replicare alcune funzioni tipiche della mente umana: comprendere, apprendere, decidere, prevedere. Non si tratta più di semplici programmi che eseguono istruzioni, ma di sistemi che elaborano dati in modo autonomo, individuando correlazioni e generando risposte creative o predittive. Il punto cruciale è che l’IA non si limita a fare meglio ciò che faceva l’uomo, ma cambia il paradigma del pensiero stesso, ridefinendo il rapporto tra conoscenza, potere e libertà. È una rivoluzione non solo tecnologica, ma antropologica.

Nel suo libro “Cyber Espionag e cyber Counterintelligence, Spionaggio e controspionaggio cibernetico”, parla della possibilità di ricorrere a due nuove metodologie di intelligenza per combattere i continui attacchi informatici: Social media Intelligence (Socmint) e web Intelligence (Webimit). Di cosa si tratta esattamente?

La Social Media Intelligence (SOCMINT) e la Web Intelligence (WEBINIT) sono due ambiti fondamentali della moderna attività di intelligence. La prima riguarda la raccolta, l’analisi e l’interpretazione delle informazioni provenienti dai social network, dove le persone rivelano in modo spontaneo abitudini, emozioni, contatti e convinzioni. La seconda estende questo principio all’intero web, includendo forum, blog, piattaforme di e-commerce e dark web. In sintesi, si tratta di trasformare l’immensa quantità di dati digitali in conoscenza operativa, utile per prevenire minacce, individuare attori ostili o anticipare fenomeni di rischio. Sono strumenti indispensabili, ma richiedono un forte equilibrio tra efficienza analitica e rispetto delle libertà individuali.

Sempre in “Digital Profiling”, lei esplora come i dati raccolti su internet vengono utilizzati. E, a questo punto, le chiedo come può essere risolto il delicato problema tra il progresso tecnologico e il diritto alla privacy?

È il nodo cruciale del nostro tempo. Il progresso tecnologico è inevitabile e, anzi, necessario, ma non può procedere senza una cornice etica e giuridica che salvaguardi l’individuo. Serve una nuova cultura della responsabilità digitale, che coinvolga governi, imprese e cittadini. La privacy non deve essere vista come un ostacolo, bensì come una condizione di legittimità dell’innovazione. Solo ponendo l’essere umano al centro dei processi decisionali- e non come semplice fornitore di dati- potremo parlare di vera evoluzione tecnologica. L’ intelligenza artificiale deve servire l’uomo, non sostituirlo o dominarlo.

Grazie infinite, Professore, per il tempo che ha dedicato alla mia rubrica. Le auguro buon lavoro!

Avv. Aurora d’Errico

Prof. Antonio Teti

https://en.unich.it/ugov/person/548?utm_source=chatgpt.com

https://www.researchgate.net/profile/Antonio-Teti