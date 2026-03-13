Il libro: “Internet Haters e Trolls” di Andrea Giostra e autori vari. Le dinamiche che muovono gli odiatori e molestatori di Internet e i sistemi difensivi

Andrea Giostra è uno psicologo, criminologo, scrittore, conferenziere, si interessa di arte, cinema e cultura. Assieme ad altri autori ha scritto questo saggio in cui descrive quei personaggi che si aggirano nel mondo Internet, creando in genere danni e molestando altri utenti.

Si distinguono gli Haters, ossia coloro che manifestano il proprio odio verso persone, categorie di persone, idee, oggetti, dai Trolls, che scagliano le proprie invettive contro singole persone, offendendole, provocandole, calunniandole, delegittimandole.

Poi vi sono gli Internet lovers, coloro che cercano affetto e tenerezza per esprimere o ricevere amore oppure sfruttano i sentimenti per truffare persone allo scopo di ottenere benefici, in genere economici.

Si analizzano le motivazioni profonde che muovono queste categorie di soggetti.

Gli Haters sono mossi soprattutto da paure inconsce e quindi cercano di delegittimare, offendere e distruggere virtualmente le persone che incutono queste paure. Giostra ricorre all’Enciclopedia Treccani per definire il concetto di paura: “Stato emotivo consistente in un senso di insicurezza, di smarrimento, di ansia di fronte ad un pericolo reale o immaginario o dinanzi a cosa o fatto che sia o si creda dannoso”.

Si descrivono anche le caratteristiche comportamentali degli Haters e dei Trolls: soggetti testardi, razzisti, xenofobi, vigliacchi, di infimo livello culturale, con scarsa autostima, con personalità fragile e adolescenziale, invidiosi dell’altrui successo.

Vengono suggeriti anche i comportamenti per difendersi dagli attacchi: non bisogna mai rispondere con lo stesso linguaggio usato da questi provocatori; anzi bisogna rispondere con gentilezza oppure ignorarli. Sono poi riportate esperienze concrete di alcuni utenti.

È un saggio interessante e utile che chiarisce le dinamiche che muovono questi molestatori di Internet suggerendo anche i sistemi difensivi.

Mario Bresciano

Il Giudice Mario Bresciano

Il libro:

Andrea Giostra e AA. VV., Internet Haters e Trolls: chi sono, perché odiano online, come difendersi, Independently published, settembre 2024

Formato cartaceo (copertina flessibile):

Formato cartaceo (copertina rigida):

Formato Kindle:

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