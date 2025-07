INTERGREST 2025 Salesiano presso la Casa Salesiana Gesù Adolescente di Palermo il 9 luglio

A Palermo, presso la Casa Salesiana Gesù Adolescente di via Evangelista Di Blasi 102/A, mercoledì 9 luglio prossimo con inizio alle ore 9:00, si terrà l’INTERGREST 2025 delle Case Salesiane di Palermo. Per questo importante appuntamento estivo salesiano saranno presenti: Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, l’On. Prof. Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo e diverse personalità del mondo della politica, delle istituzioni e della cultura della nostra città.

“VIVI X SPERARE” è lo slogan dell’INTERGREST 2025 che vedrà radunati gli Oratori-Centri Giovanili delle Case Salesiane, delle Figlie di Maria Ausiliatrice e del Centro Padre Nostro (Brancaccio) di Palermo.

Da lunedì a sabato, per sette settimane del tempo d’estate, da giugno a luglio, bambini, adolescenti e giovani affollano i cortili e gli spazi aggregativi delle Case Salesiane della città e nell’esperienza del GREST c’è la felicità di insegnare la vita: la gratuità, la semplicità, l’essenzialità, lo sport, lo svago, la relazione, l’interiorità, la profondità delle relazioni, il gioco di squadra, la serietà e la fatica di portare avanti un’esperienza di serio impegno ma anche di grande divertimento.

L’INTERGREST è il tradizionale appuntamento cittadino che ha come obiettivo il raduno di 2 MILA partecipanti tra bambini, ragazzi, giovani, animatori, educatori e genitori, che si ritroveranno insieme per incontrarsi, giocare, raccontarsi e riflettere sulla bellezza del camminare insieme.

Nell’arco della mattinata è previsto un focus formativo sul tema della speranza, cuore di questo anno giubilare. “VIVI X SPERARE”: i numerosi partecipanti saranno stimolati a essere seminatori e segni di speranza.

Il tempo d’estate è un tempo da coltivare, un tempo per seminare speranza, per guardarsi attorno e dentro con occhi nuovi, per riscoprire il valore dell’incontro, dell’ascolto reciproco, del gioco, della bellezza e saper riconoscere la vita che rinasce nelle piccole cose, nei legami che si stringono, nel tempo donato con semplicità.

La speranza ha sempre caratterizzato la presenza salesiana ultracentenaria a Palermo: essa mira a fare propria l’esperienza del carisma di San Giovanni Bosco, sentirsi corresponsabili della sua missione, identificarsi con la sua causa: il bene dei giovani.