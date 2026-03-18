Circolo Articolo Città di Palermo: in programma il concerto con “Oltre il Suono” per flauto e pianoforte

Mercoledì 18 marzo, ore 19.30 – Circolo Artistico Viale Regina M. di Savoia 101 Mondello – Palermo

Il Circolo Artistico Città di Palermo si afferma sempre più luogo di attività culturale e fucina di grandi concerti. Il prossimo appuntamento in programma il 18 marzo alle ore 19.30 con “Oltre il Suono…” concerto per flauto e pianoforte nello storico Circolo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, che vede la direzione artistica, Elvira Maiorca Italiano. Così continuato il ciclo delle attività all’interno del Circolo che porta la firma della professoressa Elvira Maiorca

Un concerto dedicato alla musica da camera e al dialogo raffinato tra flauto e pianoforte. Protagoniste del concerto saranno Federica Sunzeri (flauto) e Rita Scibilia (pianoforte), due giovani musiciste siciliane già apprezzate dal pubblico del Circolo nelle loro precedenti esibizioni.

Federica Sunzeri, giovane flautista formatasi al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, è oggi impegnata in un percorso di perfezionamento che la vede attiva in concorsi, concerti e importanti progetti musicali.

Accanto a lei la pianista Rita Scibilia, diplomata con lode e vincitrice di diversi concorsi, già protagonista di rassegne musicali come Piano City Palermo e Le Vie dei Tesori.

Il programma, intitolato “Oltre il Suono…”, propone pagine di grande fascino del repertorio pianistico e cameristico con musiche di Giacchino, Liszt, Amirov, Poulenc e Debussy, in un percorso sonoro che alterna virtuosismo, poesia e raffinate atmosfere impressionistiche.

A seguire, cena servita al tavolo con risotto agli asparagi e mandorle tostate, mantecato al mascarpone, Carpaccio di roast beef con insalatina di stagione e salsa acida allo yogurt, dessert della casa.

Il parcheggio sarà disponibile in via Marinai Alliata; da lì una navetta accompagnerà gli ospiti fino alla villa. Costo Euro 25,00 compreso la cena. Informazioni e Prenotazioni: 380 908 7129 (whatsapp), 347 677 3311 Domenico Ruisi.