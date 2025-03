In lizza come Miglior nuova produzione operistica: Lo spettacolo Les Contes d’Hoffmann di Jacques Offenbach con la regia di Damiano Michieletto

NOMINATION ALL’OLIVIER AWARD PER MICHIELETTO PER LES CONTES D’HOFFMANN MESSI IN SCENA A LONDRA.

Il suo spettacolo in lizza come Miglior nuova produzione operistica

Ha ricevuto una nomination al “Laurence Olivier Award”, il più prestigioso riconoscimento del teatro inglese, nella categoria Miglior nuova produzione operistica, lo spettacolo Les Contes d’Hoffmann di Jacques Offenbach con la regia di Damiano Michieletto, messo in scena lo scorso novembre alla Royal Opera House di Londra.

Dal 1976 il premio viene conferito annualmente dalla Society of London Theatre per riconoscere le eccellenze teatrali della città. Damiano Michieletto si era già aggiudicato un “Olivier Award” per la produzione del dittico Cavalleria Rusticana e Pagliacci da lui firmata alla Royal Opera House di Londra nel 2015. I premi verranno assegnati domenica 6 aprile alla Royal Albert Hall di Londra.