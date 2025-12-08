Immagina se… Tributo a John Lennon assassinato 45 anni fa a New York

Immagina se…
Il gallo fa l’uovo e non la gallina
Se l’asino vola con te stamattina
Se l’aria la prendi così sui due piedi
Col fuoco ci scherzi ogni volta che credi
Sull’acqua cammini così come in terra
La gomma cancella per sempre la guerra
Non servon vestiti né cose o soldini
Ma solo i sorrisi di tutti i bambini
Se basta mangiare una volta nell’anno
Se solo un bacino guarisce il malanno
Se parli col sole, la luna, le stelle
Pianeti e galassie fratelli e sorelle
Se ognuno poi parla così come vuole
Ma tutti capiamo le stesse parole
Se tanta è la gioia nel cuore e sul viso
Perché dovrò andare se qui è il Paradiso?
Maria Rosa Bernasconi
DA VERTIGO DI HITCHCOCK ALLA PATETICA DI ČAJKOVSKIJ PER JURAJ VALČUHA E L’ORCHESTRA RAI
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Giovedì 11 dicembre a Torino e su Radio3, con replica venerdì 12 dicembre e in live streaming su raicultura.it Giovedì 18 dicembre in prima TV su Rai5 Una spirale musicale ossessiva e inquietante che avvolge la vicenda dei protagonisti, dominata da desiderio e angoscia. Un florilegio di…