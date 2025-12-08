Immagina se… Tributo a John Lennon assassinato 45 anni fa a New York

Immagina se…

Il gallo fa l’uovo e non la gallina

Se l’asino vola con te stamattina

Se l’aria la prendi così sui due piedi

Col fuoco ci scherzi ogni volta che credi

Sull’acqua cammini così come in terra

La gomma cancella per sempre la guerra

Non servon vestiti né cose o soldini

Ma solo i sorrisi di tutti i bambini

Se basta mangiare una volta nell’anno

Se solo un bacino guarisce il malanno

Se parli col sole, la luna, le stelle

Pianeti e galassie fratelli e sorelle

Se ognuno poi parla così come vuole

Ma tutti capiamo le stesse parole

Se tanta è la gioia nel cuore e sul viso

Perché dovrò andare se qui è il Paradiso?

Maria Rosa Bernasconi