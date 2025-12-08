Immagina se… Tributo a John Lennon assassinato 45 anni fa a New York

08 Dicembre 2025

Immagina se…
Il gallo fa l’uovo e non la gallina
Se l’asino vola con te stamattina
Se l’aria la prendi così sui due piedi
Col fuoco ci scherzi ogni volta che credi
Sull’acqua cammini così come in terra
La gomma cancella per sempre la guerra
Non servon vestiti né cose o soldini
Ma solo i sorrisi di tutti i bambini
Se basta mangiare una volta nell’anno
Se solo un bacino guarisce il malanno
Se parli col sole, la luna, le stelle
Pianeti e galassie fratelli e sorelle
Se ognuno poi parla così come vuole
Ma tutti capiamo le stesse parole
Se tanta è la gioia nel cuore e sul viso
Perché dovrò andare se qui è il Paradiso?
Maria Rosa Bernasconi

