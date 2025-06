Il World Jazz Network al Sicilia Jazz Festival. Il primo appuntamento con La Local Jazz Band dalle Canarie: 27 giugno ore 20.30 al Real Teatro Santa Cecilia

Promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo. Ideato dal Maestro Ignazio Garsia, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana avvia i concerti con il World Jazz Network al Sicilia Jazz Festival. Il primo appuntamento con La Local Jazz Band dalle Canarie: 27 giugno ore 20.30 Real Teatro Santa Cecilia

SJF 2025: online le prevendite

Ampio spazio anche ai Conservatori di Palermo, Ribera, Catania, Messina, Trapani protagonisti con le classi di jazz e le loro orchestre al Real Teatro Santa Cecilia, al Ridotto dello Spasimo e allo Steri.

La Local Jazz Band

Entra sempre più nel vivo il Sicilia Jazz Festival nella sua quinta edizione con concerti non solo dei Big con l’Orchestra Jazz Siciliana ma anche al Village ed in tutta la Sicilia per la promozione del territorio monumentale, artistico e culturale. Il Sicilia Jazz Festival quale volano del turismo in Sicilia, rappresenta così un palcoscenico privilegiato per la internazionalizzazione e la promozione del jazz, coinvolgendo artisti e delegazioni da tutto il mondo grazie ad un’interessante programmazione di eventi ed iniziative dando spazio alle eccellenze dei giovani studenti dei cinque Conservatori siciliani.

Ed il Village, quadrilatero del centro città con importanti luoghi storici come Palazzo Chiaramonte Steri, il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, il Real Teatro Santa Cecilia e il Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo e da quest’anno si aggiunge anche l’Orto Botanico, rappresenta la fucina di cultura artistica dove si esibiscono non solo i musicisti residenti ma anche le giovani eccellenze dei cinque conservatorio siciliani e i musicisti dei paesi internazionali partners del SFJ.

In occasione della quinta edizione del Sicilia Jazz Festival, la collaborazione con il World Jazz Network, fondato dal noto musicista Alexander Beets, si traduce nella presenza di autorevoli delegazioni provenienti da Olanda (Licks and Brains Big Band), Polonia (Sylwester Ostrowski One Voice), Isole Canarie – Spagna (La Local Jazz Band), e Bulgaria (Antonio Forcione & Cenk Erdogan), testimoniando una visione condivisa che fa del jazz un linguaggio universale capace di unire popoli, storie e tradizioni che identificano la nostra terra quale attrattore turistico. Questa rete culturale promuove il jazz come veicolo di connessione e inclusione, contribuendo al contempo alla valorizzazione e diffusione della cultura siciliana all’estero, nel segno dell’eccellenza artistica, della contaminazione creativa e dell’identità mediterranea. Il Primo appuntamento con il Network internazionale sarà il 27 giugno alle ore 20.30 al Real Teatro Santa Cecilia con la Local Jazz Band che viene direttamente dalle Canarie.

Ed è proprio con il Festival Jazz alle Canarie che la Fondazione OJS – The Brass Group ha stabilito una particolare partnership di scambi culturali grazie alla quale il prossimo luglio l’Orchestra Jazz Siciliana con i solisti Vito Giordano e Carmern Avellone sarà presente con diverse esibizioni. Questo risultato è frutto del costante impegno svolto sul piano internazionale da Fabio Lannino, il cui lavoro ha inserito stabilmente la Fondazione in un circuito di prestigiosi festival europei, promuovendo la mobilità artistica e il dialogo creativo tra giovani talenti da tutto il mondo. La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, braccio operativo e artistico del SJF, consolida così il suo impegno nell’ambito dell’internazionalizzazione della musica jazz, attraverso una serie di attività che pongono la Sicilia al centro di un vivace azione non solo culturale e musicale, ma turistica. Il World Jazz Network include ben 40 paesi partecipanti e tra le collaborazioni in atto, si evidenziano i rapporti instaurati con festival internazionali come il Musician Paradise Amersfoort Jazz Festival, il Szechin Jazz Festival, il Canarias Jazz & Más International Festival, e il Jazz Plus Sophia Festival. Queste sinergie non solo favoriscono l’incontro tra artisti di diverse nazionalità, ma contribuiscono anche alla diffusione dell’attività turistica in Sicilia attraverso la cultura jazz a livello globale, sottolineando il carattere universale di questa forma d’arte, patrimonio dell’unimanità. Tutto ciò va ad arricchire il programma del Festival realizzato con un lavoro intenso e di alto profilo artistico, risultato dell’impegno straordinario profuso dal direttore artistico Luca Luzzu e dai quattro arrangiatori e cinque direttori d’orchestra: da Domenico Riina, direttore principale, a Paolo Lepore, Vito Giordano, Antonino Pedone e Piero Romano.

La Local Jazz Band è formata da Miguel Ramírez e Miqui Delgado che collaborano e condividono i palchi da oltre trent’anni, durante i quali sono stati co-autori di diversi progetti artistici e registrazioni. Sono tuttora attivi, condividendo lo stesso entusiasmo per la creazione e la produzione di musica per propri progetti e per altri artisti. La Local Jazz Band è un progetto creato nel 2008 da Miguel Ramírez e Miqui Delgado con lo spirito di promuovere e contribuire alla scoperta dell’ampio repertorio jazzistico di e della sua storia. Dai concerti didattici per i giovani studenti e il grande pubblico, agli spettacoli speciali e/o tributi ai grandi maestri del jazz o alle sue diverse epoche, fino a progetti di propria creazione, sono stati i formati fondamentali di questa proposta.

Le attività concertistiche internazionali continuano sempre il 27 giugno al Ridotto dello Spasimo alle ore 18:00 con il

Quarteto de Guitarras Concordis (Lisbona) “Lusitanias” e alle ore 20.00 con Antonio Forcione and Cenk Erdogan (Inghilterra).

Il 28 alle ore 11.00 ci sarà un importante incontro culturale con il giornalista della testata internazionale Rolling Stones, Sunsil Sampat “Vi racconto le leggende del Jazz, ricordi di momenti di jazz vissuti negli anni d’oro”. L’incontro è aperto a tutti ad ingress libero sino ad esaurimento posti. Il 1 luglio al Real Teatro Santa Cecilia alle ore 18:30 il programma con Lucia Rey (Spagna) con il concerto“Nòmadas”. Mentre il 2 luglio al Real Teatro Santa Cecilia alle ore 18:30 in programma il concerto di Sylwester Ostrowski “One Voice” feat. Dorrey Linn Lyles – Owen Hart – Dominique Sanders (Polonia/USA). Il 3 luglio al Real Teatro Santa Cecilia alle ore 21:45 il concerto di Branko Markovic & Veljko Vujcic feat. Vito Giordano & Carmen Avellone (Serbia/Italia). Il 4 luglio Real Teatro Santa Cecilia alle ore 18:30 Licks and Brains Big Band (Olanda), mentre il 5 luglio al Real Teatro Santa Cecilia alle ore

ORE 21:45 in programma Kristina Miller (Russia) con “Jazz in Classical”.

Sempre il 5 luglio un altro evento culturale al Real Teatro Santa Ceciclia alle ore 11:00 la presentazione del libro 1970 Romanzo di un anno irripetibile” di Adolfo Fantaccini con focus su “Il Palermo Pop Festival – Tra memoria e musica” A cura della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group.

Info biglietteria

www.bluetickets.it, www.tickettando.it