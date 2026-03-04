Il valore dei sentimenti: un capolavoro di Joachim Trier

“Sentimental Value” è un dramma familiare che si snoda con la delicatezza di un sussurro e la profondità di un abisso. La storia di Gustav Borg, interpretato da un sublime Stellan Skarsgård, è un viaggio intimo e doloroso nella complessità dell’anima umana.

Gustav è un cineasta di successo che, dopo quindici anni di silenzio, torna a casa per il funerale dell’ex moglie. Qui ritrova le due figlie, Nora e Agnes, con cui ha un rapporto complicato. Nora, interpretata da Renate Reinsve, è un’attrice di teatro tormentata da crisi di panico, mentre Agnes è una storica più stabile, ma non meno fragile.

La macchina da presa di Trier è al servizio della storia, creando un’atmosfera intima e profonda che avvolge lo spettatore. I primi piani e gli schermi neri scandiscono la narrazione, creando un ritmo lento e meditativo che si adatta perfettamente al tema del film. Come dice Samuel Taylor Coleridge, “L’arte è la mediatrice e riconciliatrice di natura e uomo”, e in “Sentimental Value”, l’arte è la chiave per comprendere la complessità dei legami familiari e la fragilità dell’anima umana.

Il cast è eccezionale, con Skarsgård e Reinsve che danno vita a due personaggi complessi e tormentati. Elle Fanning è magistrale nel ruolo di una giovane attrice di successo che sente di dover cambiare qualcosa nella sua vita.

Trier riflette anche sulla influenza delle piattaforme come Netflix nel cinema odierno e sulla discutibilità qualitativa di alcune serie TV. È un tema importante e attuale, e il regista lo affronta con intelligenza e sensibilità.

La storia di Gustav è anche un messaggio di speranza, di redenzione e di perdono. È un uomo che ha sbagliato, che ha ferito le persone che ama, ma che è ancora capace di amare e di essere amato. Come dice Elbert Hubbard, “Non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai vivo”, e questo è il messaggio che Trier ci lascia: vivere con distacco e ironia, senza farsi schiacciare dalle preoccupazioni.

“Sentimental Value” è un capolavoro che ci lascia senza fiato e che ci fa riflettere sulla nostra vita e sulle nostre relazioni. È un’opera d’arte che va vista e rivista, un film che ci accompagnerà a lungo dopo che sarà finito.