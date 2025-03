Il “TOUR ESTIVO 2025” dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn NOMINATION ALL’OLIVIER AWARD PER MICHIELETTO PER LES CONTES D’HOFFMANN MESSI IN SCENA A LONDRA. Il suo spettacolo in lizza come Miglior nuova produzione operistica Ha ricevuto una nomination al “Laurence Olivier Award”, il più prestigioso riconoscimento del teatro inglese, nella categoria Miglior nuova produzione operistica, lo…