Il Sicilia Jazz Festival 2025 chiude i battenti con la Grammy Awards e Latin Grammy Elias Eliane e l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina

Teatro di Verdura 6 luglio ore 21.30

Il Sicilia Jazz Festival chiude i battenti per la sua quinta edizione con una star internazionale Eliane Elias sul palco con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina il 6 luglio alle ore 21.30 al Teatro di Verdura. Illuminata da una moltitudine di Grammy Awards e Latin Grammy, l’arte sonora di Eliane Elias è l’esempio di una congiunzione astrale forse unica: l’incontro affascinante, paritetico, spontaneo e convinto tra l’essenza stessa del jazz e dei suoi codici identitari e l’anima più autentica della tradizione brasiliana, quella che ha nella samba e nella bossa nova le espressioni più conosciute man on le uniche.

Così il SJF si afferma sempre di più il festival dalle grande produzioni orchestrali originali con esclusive internazionali. Un grande successo per tutte le attività concertistiche all’interno del programma del Sicilia Jazz Festival quale volano del turismo in Sicilia, che rappresenta così un palcoscenico privilegiato per la internazionalizzazione e la promozione del jazz, coinvolgendo artisti e delegazioni da tutto il mondo grazie ad un’interessante programmazione di eventi ed iniziative dando spazio alle eccellenze dei giovani studenti dei cinque Conservatori siciliani.

Continui applause anche per la programmazione all’interno del Village protagonista del SJF, un quadrilatero del centro città con importanti luoghi storici come Palazzo Chiaramonte Steri, il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, il Real Teatro Santa Cecilia e il Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo e da quest’anno si è aggiunto anche l’Orto Botanico, fucina di cultura artistica dove si sono esibiti non solo i musicisti residenti ma anche le giovani eccellenze dei cinque conservatorio siciliani e i musicisti dei paesi internazionali partners del SFJ. In occasione della quinta edizione del Sicilia Jazz Festival, la collaborazione con il World Jazz Network, fondato dal noto musicista Alexander Beets, le cui relazioni internazionali sono curate da Fabio Lannino, si sono tradotte nella presenza di autorevoli delegazioni provenienti da Olanda (Licks and Brains Big Band), Polonia (Sylwester Ostrowski One Voice), Isole Canarie – Spagna (La Local Jazz Band), e Bulgaria (Antonio Forcione & Cenk Erdogan), testimoniando una visione condivisa che fa del jazz un linguaggio universale capace di unire popoli, storie e tradizioni che identificano la nostra terra quale attrattore turistico. Questa rete culturale promuove il jazz come veicolo di connessione e inclusione, contribuendo al contempo alla valorizzazione e diffusione della cultura siciliana all’estero, nel segno dell’eccellenza artistica, della contaminazione creativa e dell’identità mediterranea.

Ricordiamo gli eventi al Village di oggi 5 luglio a Palazzo Steri, ore 19:00 con Lorenzo Parisi & Giuseppe Maiorca “Il Suono del Tempo”, alle ore 21:30 l’attesissimo concerto Licks and Brains feat Bepi Garsia con l’orchestra olandese che giunge al Sicilia Jazz Festival dopo il grande successo avuto di recente ad Amersfoort con Alexander Beets e Bebi Garsia al pianoforte. Al Real Teatro Santa Cecilia alle ore 18:30 il Conservatorio V. Bellini di Catania mette in sena il concerto di Danilo Gallo Quartet con “Omaggio a Carla Bley” e alle ore 20:30, Manfredi Caputo “Escondido”, alle ore 21:45 Kristina Miller dalla Russia con “Jazz in Classical”. Mentre al Ridotto dello Spasimo alle ore 18:00, per il Conservatorio A. Scontrino di Trapani ci sarà il concerto Originals, alle ore 20:00 sempre Conservatorio A. Scontrino di Trapani con il concerto Shorter Reloaded.

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, braccio operativo e artistico del SJF, consolida così il suo impegno nell’ambito dell’internazionalizzazione della musica jazz, attraverso una serie di attività che pongono la Sicilia al centro di un vivace azione non solo culturale e musicale, ma turistica. Il World Jazz Network include ben 40 paesi partecipanti e tra le collaborazioni in atto, si evidenziano i rapporti instaurati con festival internazionali come il Musician Paradise Amersfoort Jazz Festival, il Szechin Jazz Festival, il Canarias Jazz & Más International Festival, e il Jazz Plus Sophia Festival. Queste sinergie non solo favoriscono l’incontro tra artisti di diverse nazionalità, ma contribuiscono anche alla diffusione dell’attività turistica in Sicilia attraverso la cultura jazz a livello globale, sottolineando il carattere universale di questa forma d’arte, patrimonio dell’unimanità. Tutto ciò va ad arricchire il programma del Festival realizzato con un lavoro intenso e di alto profilo artistico, risultato dell’impegno straordinario profuso dal direttore artistico Luca Luzzu e dai quattro arrangiatori e cinque direttori d’orchestra: da Domenico Riina, direttore principale, a Paolo Lepore, Vito Giordano, Antonino Pedone e Piero Romano.

Info biglietteria

Disponibili i biglietti su www.bluetickets.it