IL SASSOFONO DI FEDERICO MONDELCI, LE MELODIE IMMORTALI DI BERNSTEIN E AZNAVOUR PER I PROSSIMI CONCERTI DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

A Palermo e a Capo d’Orlando i due appuntamenti di questa settimana per l’estate musicale 2025

Palermo – piazza Ruggiero Settimo

venerdì 11 luglio, ore 21

Capo d’Orlando – Parco di Villa Piccolo

sabato 12 luglio, ore 21

Prosegue il cartellone estivo della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con un concerto che fonde musical e canzone d’autore in due serate di grande fascino e per un pubblico vastissimo: due le date e le località diverse prescelte questa settimana, venerdì 11 luglio a Palermo (Piazza Ruggero Settimo) e sabato 12 luglio a Capo d’Orlando (Villa Piccolo).

Protagonista musicale il sassofonista e direttore Federico Mondelci, interprete fra i più autorevoli dello strumento e nel repertorio contemporaneo e crossover, in un programma che accosta pagine di Leonard Bernstein e amate canzoni di Charles Aznavour con arrangiamenti firmati da Roberto Granata.

La prima parte del concerto è dedicata a una selezione dai brani più celebri di West Side Story, il musical capolavoro che Bernstein scrisse nel 1957 insieme a Stephen Sondheim e Jerome Robbins, ispirandosi a Romeo e Giulietta. I titoli della suite, tra cui Maria, Tonight, Somewhere e Mambo, evocano i contrasti e le passioni di una New York attraversata da tensioni etniche e da sogni giovanili, raccontati con una scrittura musicale modernissima, sospesa tra jazz, sinfonismo e melodia lirica.

A seguire, Simplement Aznavour propone una rivisitazione orchestrale dei grandi successi dello chansonnier francese di origini armene, vera leggenda del Novecento. Da La Bohème a Que c’est triste Venise, da Lei (Tous les visages de l’amour) a Une vie d’amour, ogni brano è riletto in chiave sinfonica e affidato alla voce calda e flessibile del sassofono solista, in un dialogo continuo tra memoria e attualità musicale.

La programmazione estiva della FOSS prosegue il 18 luglio in piazza Ruggiero Settimo a Palermo e il 19 luglio a Mazara del Vallo con il danzatore di tip tap Tommaso Maria Parazzoli e Hanna von Wiehler sul podio.

Programma dettagliato 11 e 12 luglio 2025

Leonard Bernstein

(Lawrence 1918 – New York 1990)

Suite da West Side Story per sassofono e orchestra (arrangiamento di Roberto Granata)

Tonight

Something’s Coming

Maria

Gee, Officer Krupke

Mambo

I Feel Pretty

One Hand, One Heart

America

Somewhere

Jet Song

Durata: 30’

°°°

Charles Aznavour

(Parigi 1924 – Mouriès 2018)

Simplement Aznavour, suite per sassofono e orchestra (arrangiamento di Roberto Granata)

Lei (Tous les visages de l’amour)

Et moi dans mon coin

Le cabotin

Une vie d’amour

Que c’est triste Venise

La Bohème

Durata: 30’

Federico Mondelci direttore e sassofono

Docente, camerista, solista e direttore d’orchestra, Federico Mondelci è da trent’anni, uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale. Formatosi al Conservatorio di Pesaro, ha studiato anche canto, composizione e direzione d’orchestra, perfezionandosi al Conservatorio Superiore di Bordeaux con Jean-Marie Londeix e diplomandosi con “Medaglia D’Oro”. Collaboratore di orchestre quali la Filarmonica della Scala, I Solisti di Mosca, la Filarmonica di San Pietroburgo e la BBC Philharmonic, vanta un repertorio di pagine storiche e musica contemporanea e di autori quali Nono, Kancheli, Glass, Donatoni, Sciarrino, Scelsi, Gentilucci, Fitkin, Piovani, Berio, Nyman, Pousseur, dei quali ha eseguito composizioni spesso a lui espressamente dedicate. Ha registrato il repertorio solistico con orchestra, e anche quello per duo con pianoforte e per ensemble, per le etichette Delos e Chandos; numerose produzioni discografiche riflettono il suo entusiasmo per la musica contemporanea, come il cd RCA dedicato ad autori italiani e quello monografico su Giacinto Scelsi per l’etichetta francese INA, che ha ottenuto il “Diapason D’Or”. Alla carriera di solista, affianca una sempre più rilevante carriera direttoriale con orchestre e solisti di fama mondiale. Ha fondato nel 1982 l’Italian Saxophone Quartet e nel 1995 l’Italian Saxophone Orchestra. Per il bicentenario della nascita di Adolphe Sax, inventore del sassofono, ha ricevuto l’invito dalla Filarmonica di San Pietroburgo ad esibirsi come direttore e solista in un concerto di gala nel giugno 2014, nella prestigiosa stagione diretta da Jurij Temirkanov. Nel 2017 è stato insignito del titolo di “Marchigiano dell’anno”.

federicomondelci.com

Federico Mondelci

Informazioni e biglietteria

Tutti i concerti, sia a Palermo che nelle altre località dell’Isola, avranno inizio alle ore 21, tranne i concerti a Caltanissetta del 27 settembre e del 4 ottobre previsti alle ore 19.

I biglietti per i concerti a Palermo / piazza Ruggiero Settimo (posto unico) hanno un costo di € 10 (intero) € 5 (ridotto abbonati stagione 2024/2025, studenti, under16 + un accompagnatore, disabili con necessità accompagnatore, dipendenti).

I biglietti per il concerto a Capo d’Orlando hanno un costo di 5€ info e prenotazioni +39 3806488015

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 14,30

sabato e domenica dalle 9 alle 13

apertura un’ora e mezza prima dei concerti

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it