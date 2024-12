Il rap felino di Suarez nel nuovo singolo “GDB Gatti de borgata”

“GDB Gatti de borgata” è il titolo del nuovosingolo del rapper romano Suarez, in uscita venerdì 29 novembre in tutte le piattaforme digitali per TAK production.



A più di due anni dall’album “Antieroe 3: The Punisher”, l’MC torna con un brano tutto dedicato al mondo dei gatti, con una traccia prodotta da lui stesso e arricchita dagli scratch di DJ Craim.

Le sonorità richiamano le tipiche atmosfere West Coast tra fine ’90 e primi ’00, dove l’artista, partendo da un sample di pianoforte e un basso, costruisce una linea di batteria decisamente boom bap, inserendo una serie di miagolii campionati che s’inseriscono nel tessuto ritmico del brano.

E proprio il mondo dei felini è protagonista delle rime del pezzo. Nel testo l’MC componente dei crew Gente de Borgata e Nacapito, si immedesima in un gatto di periferia che vive nelle borgate della Capitale. Tra zampette, baffetti e croccantini, il micio protagonista sogna di emigrare negli Stati Uniti.

La cover del singolo, sempre realizzata da Suarez, è un esplicito omaggio alla celebre copertina del classico dei De La Soul “3 Feet High and Rising”.

“Gatti de borgata” è il primo estratto del nuovo album di Suarez in uscita il prossimo anno.

https://www.instagram.com/suarez_gdb/

https://www.instagram.com/djcraim/

https://www.instagram.com/tak.production/