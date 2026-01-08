Il pianista Giovanni Bellucci per il primo concerto del 2026 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica

In programma la celebre sonata “Al chiaro di luna” di Beethoven e pagine di Chopin, Liszt e Rachmaninov per inaugurare il nuovo anno della 93ª Stagione

Lunedì 12 gennaio, ore 20.45, Politeama Garibaldi, Palermo

Biglietti su www.amicidellamusicapalermo.net e TicketOne

Riprende la Stagione concertistica 2025/2026 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica con il concerto del pianista Giovanni Bellucci, in programma lunedì 12 gennaio alle ore 20.45 al Politeama Garibaldi di Palermo: un appuntamento che segna l’avvio del nuovo anno musicale dell’Associazione con uno dei più autorevoli interpreti del panorama pianistico internazionale.

Più volte insignito del premio “Editor’s Choice” della rivista Gramophone, Giovanni Bellucci è considerato dalla critica internazionale uno dei massimi pianisti della sua generazione. Le Monde lo ha definito “un artista che ci riporta all’età d’oro del pianoforte”, mentre Gramophone lo colloca nella grande tradizione pianistica italiana che va da Busoni a Michelangeli. Vincitore della World Piano Masters Competition di Monte-Carlo e “Premio Ferenc Liszt alla carriera”, Bellucci è stato inserito da Diapason nella Top Ten degli interpreti ideali di Liszt. Si è esibito nei più prestigiosi teatri e festival del mondo – dalla Scala di Milano al Musikverein di Vienna, dalla Sydney Opera House alla Konzerthaus di Berlino – distinguendosi per un repertorio vastissimo e per importanti incisioni discografiche dedicate, tra gli altri, a Liszt, Beethoven, Busoni e Berlioz.

Il concerto si apre nel segno della grande tradizione romantica e post-romantica, con la Fantasia e Fuga sul nome B-A-C-H di Franz Liszt, omaggio monumentale alla figura di Bach, seguita dal corale Nun komm’ der Heiden Heiland nella celebre trascrizione di Ferruccio Busoni. Al centro della prima sezione trova spazio una delle pagine più iconiche del repertorio pianistico, la Sonata quasi una fantasia op. 27 n. 2 di Ludwig van Beethoven, la celebre “Al chiaro di luna”, accostata alla travolgente Toccata op. 7 di Robert Schumann, alle brillanti variazioni chopiniane sul Carnevale di Venezia (Souvenir de Paganini) e alla Rapsodia ungherese n. 12 di Liszt.

La seconda parte del programma propone un percorso di forte intensità espressiva, che prende avvio dall’Adagietto della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, nella trascrizione per pianoforte di Otto Singer. Segue uno dei vertici del pianismo novecentesco, la Sonata n. 2 op. 36 di Sergej Rachmaninov nella versione del 1931, pagina di grande impatto virtuosistico ed emotivo. In chiusura, un momento di elegante leggerezza con lo Schatzwalzer di Johann Strauss II, nella trascrizione di Ernst von Dohnányi.

I biglietti, da 8 a 20 euro, sono in vendita al Box Office di via Mariano Stabile 233 (tel. 091335566, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30), sul sito www.amicidellamusicapalermo.net e nel circuito online e dei punti vendita TicketOne.

