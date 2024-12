Il palermitano Andrea Licata torna sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana per l’omaggio a Giacomo Puccini

Non poteva mancare nella 65a Stagione 2024/2025 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana l’omaggio a Giacomo Puccini, il grande operista del quale si ricordano quest’anno i cento anni dalla morte.

Per questa occasione speciale, venerdì 13 (ore 21) e sabato 14 dicembre (ore 17.30) al Politeama Garibaldi, tornerà uno dei più celebri direttori palermitani, Andrea Licata, bacchetta che proprio nel mondo dell’opera e dei titoli più celebri del repertorio anche pucciniano ha costruito una importante carriera in tutto il mondo, dall’Europa agli stati Uniti all’Australia.

Ospiti per questo concerto celebrativo anche quattro cantanti – i soprani Claire Coolen e Monica Zanettin e i tenori Riccardo Della Sciucca e Murat Karahan – chiamati a interpretare le più belle arie e i più bei duetti dalle amate opere di Puccini, costruendo un percorso che attraversa l’intero catalogo del compositore toscano, da Le Villi a Turandot, passando per Manon Lescaut, La rondine, il Trittico, La fanciulla del West e naturalmente La bohème, Tosca e Madama Butterfly.

Giacomo Puccini (1858-1924) è indubbiamente uno dei più amati compositori d’opera, noto per la capacità di fondere melodie memorabili con una profonda sensibilità drammatica. Nato a Lucca, il suo stile è caratterizzato da un’attenzione meticolosa per il dettaglio e una spiccata capacità di raccontare le emozioni con sincerità e profondità. Scrittori e critici hanno spesso celebrato la sua maestria. Thomas Mann lo conosceva e apprezzava fino a evocarlo nella sua Montagna incantata. Arnold Schönberg non faceva mistero di apprezzarne la musica. La cura e il realismo musicale, lo avvicinano al movimento del Verismo, ma senza mai abbandonare l’eleganza melodica. Puccini fu vero uomo del suo tempo, affascinato dalle conquiste della tecnologia (aveva motoscafi e automobili) e frequentava la vita musicale internazionale, presenziando a importanti debutti europei e mantenendo corrispondenze con esponenti di stili anche assai distanti dal suo.

Le Villi Preludio

Le Villi Se come voi piccina io fossi (Monica Zanettin)

Edgar Torna ai felici dì (Riccardo Della Sciucca)

Edgar Preludio Atto III

Manon Lescaut Donna non vidi mai… (Murat Karahan)

Manon Lescaut In quelle trine morbide (Monica Zanettin)

Manon Lescaut Intermezzo

La Bohème Che gelida manina (Murat Karahan)

La Bohème Donde lieta (Monica Zanettin)

La Bohème Quando m’en vo’ (Claire Coolen)

Tosca Recondita armonia (Murat Karahan)

Tosca Qual’occhio al mondo può star di paro (Murat Karahan/Monica Zanettin)

Madama Butterfly Intermezzo

Madama Butterfly Vogliatemi bene (Riccardo Della Sciucca/Monica Zanettin)

Madama Butterfly Addio fiorito asil (Riccardo Della Sciucca)

Madama Butterfly Un bel dì vedremo (Monica Zanettin)

Fanciulla del West Ch’ella mi creda… (Murat Karahan)

La Rondine Ma come puoi lasciarmi (Riccardo Della Sciucca)

La Rondine Chi il bel sogno di Doretta (Monica Zanettin)

La Rondine Bevo al tuo fresco sorriso (Karahan/Zanettin/Coolen/Della Sciucca)

Suor Angelica Intermezzo

Suor Angelica Senza mamma(Monica Zanettin)

Gianni Schicchi O mio babbino caro (Claire Coolen)

Gianni Schicchi Firenze è come un albero fiorito (Riccardo Della Sciucca)

Turandot Nessun dorma (Murat Karahan)

Durata: 90’

Andrea Licata direttore

Allievo del celebre didatta Franco Ferrara, Andrea Licata vanta una carriera di rilievo internazionale iniziata nel 1989, quando è stato invitato da Hans Werner Henze ad inaugurare il Cantiere Internazionale a Montepulciano, successivamente è stato Direttore Musicale del Teatro Massimo Bellini di Catania. Come direttore ospite è stato spesso chiamato all’Opera di Roma, alla Welsh National Opera, all’Opera North, alla Royal Swedish Opera e alla New Orleans Opera, dove ha affrontato i titoli del più celebre repertorio italiano. Ha collaborato a lungo con l’Opera di Baltimora e l’Opera Australia costruendo un repertorio assai vasto, da Rossini a Puccini, compresi i titoli più rari del catalogo di Verdi. Molto apprezzato dalla critica (“Kulturbloggen” in Svezia ha scritto: «Il maestro italiano Andrea Licata non merita altro che elogi» e il “Sunday Times” «Il miglior lavoro viene dall’eccellente orchestra e coro sotto l’esperta e idiomatica bacchetta di Andrea Licata»), è salito sul podio dei principali teatri e orchestre del mondo, e ha inciso diversi brani con la Royal Philharmonic Orchestra, tra cui un’edizione del Carnevale degli animali di Saint-Saëns con la narrazione di sir John Gielgud, nonché alcuni titoli eseguiti al Teatro Bellini di Catania come Bianca e Fernando, Adelson e Salvini di Bellini e Jacquerie di Marinuzzi.

Claire Coolen soprano

Nata a Halifax (Nuova Scozia, Canada) si è laureata e perfezionata alla Manhattan School of Music di New York. Ha ricevuto molti riconoscimenti in diversi concorsi internazionali tra cui il Gran Prix alla Byulbyul International Vocalists Competition di Baku (Azerbaijan) nel 2024 e il primo posto e il premio del pubblico al Cappuccilli-Patané-Respighi di Alessandria nel 2018. Tra i suoi personaggi d’elezione Violetta nella Traviata, Gilda in Rigoletto, Mimì nella Bohème, Liù in Turandot e ancora Lucia di Lammermoor che ha interpretato in Europa, America del Nord e in Cina. È impegnata nell’esecuzione anche di tante opere contemporanee in teatro e in cd e ha partecipato a noti programmi radiofonici come WQXR a New York e La barcaccia di RAI Radio 3 a Roma. Inoltre, è stata Musetta nel film The Bohemians, diretto da José Luis Cortes e prodotto da Álvaro Domingo.

Monica Zanettin soprano

Nata a Treviso, si è laureata in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e in Canto al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Nel 2006 ha debuttato al Teatro Olimpico di Vicenza e, tra il 2007 e il 2008, ha vinto numerosi premi in diverse competizioni tra cui il Concorso “Martinelli Pertile” di Montagnana e l’“Ottavio Ziino” di Roma. È stata finalista del Concorso Voci Verdiane e del Concorso “Caballé” di Saragoza. Interprete verdiana e pucciniana, è stata spesso Aida all’Arena di Verona e nei maggiori teatri di tutto il mondo (dalla Daegu Opera House in Corea, a La Monnaie di Bruxelles, dal Teatro La Fenice di Venezia al Teatro Comunale di Bologna e alla New Israeli Opera Tel Aviv). Di rilievo le sue interpretazioni di Tosca al Liceu di Barcellona, alla Deutsche Oper di Berlino, al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli, a Lipsia e a Pechino. Fra i direttori con cui ha avuto modo di collaborare, Juraj Valčuha, Daniel Oren, Frederic Chaslin, Andrea Battistoni, Daniele Rustioni, Alain Altinoglu, Donato Renzetti, Riccardo Frizza, Carlo Rizzi. Custodisce l’Archivio personale del soprano Claudia Muzio, cui dedica studi e iniziative.

Murat Karahan tenore

Dopo aver frequentato il TED Ankara College, Murat Karahan ha studiato presso la Bilkent University di Ankara, conseguendo laurea, master e dottorato in musica e arti sceniche. Ha proseguito la formazione con Renata Scotto e Bruno Cagli a Roma. Solista presso l’Opera di Stato di Ankara e quella di Lettonia, ha cantato in teatri di rilievo come il Bolshoi, la Wiener Staatsoper, la Deutsche Oper, la Bayerische Staatsoper e, in Italia, all’Arena di Verona, Al Teatro Massimo, al Maggio Musicale e al Regio di Parma, interpretando i ruoli principali dei titoli verdiani e pucciniani. Ha collaborato con direttori illustri come Zubin Mehta, Daniel Oren, Francesco Ivan Ciampa. Premiato nel 2014 come “Miglior Artista” ai Donizetti Classical Music Awards (Turchia), è stato insignito nel 2021 dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Fondatore dell’Orchestra Filarmonica di Limak, ha cura grandi progetti operistici in Turchia e promuove la musica del suo paese nel mondo.

Riccardo Della Sciucca tenore

Formatosi nella Cappella musicale della Cattedrale di Atri, sua città natale, Riccardo Della Sciucca dal 2014 ha avuto i primi ruoli solistici nella programmazione dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Ha quindi studiato all’Accademia Teatro alla Scala e ha debuttato in Alì Babà e i quaranta ladroni di Cherubini per il Progetto Accademia del 2018. Sempre alla Scala ha preso parte a L’Elisir d’amore per i bambini, ad Aida diretta da Daniel Oren e La traviata da Myung-Whun Chung. Ha debuttato quindi (Cassio) in Otello al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino diretto da Zubin Mehta e a Novara nella prima assoluta di Mettici il cuore, Cannavacciuolo all’Opera, e nel 2021 al Festival Verdi di Parma in Simon Boccanegra diretto da Michele Mariotti. Recentemente è stato impegnato in nuove produzioni in Giappone, all’ Opera Royal de Wallonie e nei teatri di OperaLombardia.

