Il nuovo singolo di Bosio, “Scappare da noi”

Dopo gli addii e le turbolenze, BOSIO sceglie di restare con “SCAPPARE DA NOI”, un singolo che segna la transizione verso una stabilità emotiva, svelando la maturità di un artista pronto ad affrontare la vita con consapevolezza

Con “Prima di Dirsi Addio” ha raccontato la fine, con “Non Cambieremo Mai” ha dato voce alle difficoltà delle relazioni moderne, ed ora, con “Scappare da Noi” (Newphonix/Universal Music Italia), il giovane cantautore torinese BOSIO rompe ogni indugio, rendendo la sua musica lo specchio di un percorso di crescita, segnato da consapevolezza e comprensione. Il brano, prodotto da Faffa per Cosmophonix Artist Development, rappresenta il passaggio chiave dalla tensione all’equilibrio, dall’irrequietezza ad una nuova solidità emotiva. Un riflesso sincero dell’evoluzione artistica e personale di un giovane uomo che si affaccia alla vita con nuove prospettive, un invito a guardare oltre le fragilità per costruire legami che resistano al tempo e alle difficoltà.

In un mondo che spesso glorifica l’idea di fuga dai problemi e dall’instabilità, BOSIO propone un’alternativa: accogliere le imperfezioni, abbracciare il disordine e restare, anche quando sembra difficile. “Scappare da Noi” è uno sguardo diretto sulle dinamiche relazionali, una fotografia scattata e pubblicata senza filtri sull’onestà verso se stessi e l’altro, un canto sulla volontà di guardarsi dentro e migliorarsi per costruire rapporti sinceri. Con una scrittura limpida e priva di artifici, l’artista racconta il coraggio di affrontare ciò che è imperfetto, in noi e nel prossimo, rendendo le fragilità punti di connessione, terreno fertile su cui far fiorire qualcosa di duraturo. Un richiamo a non voltarsi indietro, ma a restare, trovando nel confronto e nella condivisione il punto di partenza per relazioni capaci di crescere e resistere, nonostante tutto.

«Da te non voglio più scappare, ti porto al mare, stiamo da me, anche se c’è disordine». In questo passaggio del testo, BOSIO dipinge la realtà di un amore vissuto nei piccoli gesti quotidiani. Nella sua musica, la perfezione lascia spazio alla realtà, quella fatta di sguardi complici, momenti condivisi e un’accettazione reciproca che non teme le mareggiate della vita.

«Credo che l’autenticità sia l’unico terreno su cui costruire qualcosa che duri davvero – confessa l’artista –. Per me, le cose che contano, nascono dal vivere le relazioni per ciò che sono, senza maschere.»

Una dichiarazione che porta in primo piano l’essenza dei legami duraturi, la verità di una sintonia che resiste anche nelle difficoltà, un’intimità costruita su basi solide, capace di trovare valore anche nelle imperfezioni, al di là di ogni turbolenza.

“Scappare da Noi” segna un vero e proprio punto di svolta nel percorso artistico di BOSIO. Le sonorità si fanno più mature, unendo delicatezza e intensità in un mix che avvolge l’ascoltatore. La produzione crea un’atmosfera cinematografica che accompagna perfettamente il testo, amplificando le emozioni trasmesse dal cantautore. Questo brano si distanzia dai precedenti per una scrittura più intima e un sound che punta a coinvolgere il cuore e la mente.

Nato nel 2003, BOSIO è una voce che parla alla sua generazione. Con questo singolo, si rivolge direttamente alla Gen Z, trattando di accettazione di sé, di relazioni che si muovono oltre schermi e social media e di basi concrete in un’epoca dominata dall’effimero delle apparenze. Il brano coglie e riflette le insicurezze e i desideri dei giovani in cerca di connessioni effettive, regalando un messaggio di speranza per un futuro in cui il virtuale sia il punto di partenza e non il fulcro delle relazioni interpersonali.

Con “Scappare da Noi”, BOSIO mette in musica una storia che appartiene a tutti, fatta di imperfezioni, scelte difficili e coraggio. Questo singolo non parla solo alla Gen Z, ma a chiunque creda ancora nella forza della verità e riconosca l’importanza di restare, anche quando tutto sembra spingere a fuggire.

Biografia

BOSIO, all’anagrafe Andrea Bosio, è un cantautore e musicista italiano nato a Torino il 17 Marzo 2003 e cresciuto nell’incantevole cornice di Piscina, un tranquillo paese ai bordi del capoluogo piemontese. La sua passione per il mondo dello spettacolo prende vita già all’età di 8 anni, quando inizia a frequentare corsi di teatro nella sua provincia, scoprendo presto un profondo amore per il musical durante gli anni della scuola media. La svolta avviene all’età di 12 anni, momento in cui BOSIO inizia a prendere lezioni private di canto e, contemporaneamente, si dedica allo studio del pianoforte, strumento che diventerà ben presto il fulcro della sua espressione artistica. Questo periodo è anche segnato dalla partecipazione a diversi concorsi musicali nel nord Italia, dove inizia a farsi notare per il suo talento e la sua dedizione alla musica. Il percorso accademico di BOSIO prosegue con il conseguimento del diploma di Liceo Economico Sociale nel 2022, anno in cui supera con successo il provino per l’ammissione all’Accademia “Art Village” di Roma, un importante tassello nella sua formazione musicale e personale. L’accademia rappresenta per lui non solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio di condivisione e crescita, personale e professionale. Gli spostamenti frequenti tra Torino, Milano e Roma, diventano per BOSIO non solo un’occasione per esibirsi e partecipare a eventi musicali, ma anche una fonte inesauribile di ispirazione. La musica diventa il mezzo attraverso il quale esplora nuovi luoghi e incontra persone, arricchendo il suo bagaglio artistico e personale. Nel 2024, l’artista partecipa a Casa Sanremo con “Prima di Dirsi Addio”, un brano che racchiude in sé le esperienze, le emozioni e le storie vissute lungo il suo percorso. Con questo debutto, il cantautore e musicista piemontese non solo dimostra il suo talento, ma si propone anche come una nuova voce capace di raccontare, attraverso le sue canzoni, la complessità e la bellezza delle relazioni umane.

