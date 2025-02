Il mondo dei FaRg² | di Marco Cagnolati

La mostra di pittura “FaRg²”, composto da Francesca Ghidini e Alessandro Rinaldoni, inaugurata sabato 18 gennaio 2025, presso il Bar46 di Davide Crotti (Santa Maria della Fossa, Piazza Prati della Fiera n.1-Novellara (RE), ha riscosso grande successo di pubblico.

Il Critico d’arte Prof. Marco Cagnolati si è alternato con il reading poetico di Elena Piccinni e Noemi Ceccato, su liriche di Francesca Bice Ghidini e ha condotto l’evento presentando anche il vino con l’etichetta opera dei FaRg² “La ricerca dell’infinito” (per la Cantina Soc. Coop. Quistello 1928).

Il bravissimo cantante (X Factor) Omar Ahmed, dopo aver chiesto e ottenuto da Cagnolati spiegazioni sul valore artistico di “Comedian” – 2019, ossia la banana incerottata al muro di Cattelan, si è esibito in un applauditissimo mini concerto. A sorpresa sono stati consegnati anche i “Diplomi di merito” a Fabio Sassoli (manager di Omy, della Arcuri e di altri Vip) al cantante Omar Ahmed, in arte Omy, a Jessica Borsari, agli art director Maria Daolio e Giuseppe Landini, al fotografo Marco Baciocchi, a Marco Cagnolati, a Elena Piccinini, a Vittorio Zanichelli (in arte Victor) e a Davide Crotti.

Dopo la visita di Beppe Carletti (famoso e storico co-fondatore del Gruppo Musicale i Nomadi, che il 23 presenterà a Novellara il libro Soldi in tasca non ne ho…e 2 CD), a grande richiesta del pubblico, il giorno 22 febbraio 2025, alle ore 17,00, presso il mitico Bar 46, avverrà il “bis” della vernice con “Omy” in concerto ufficiale, grazie al suo Manager Fabio Sassoli.

Marco Cagnolati condurrà i presenti nell’arte dei FaRg2, mentre la rinomata poeta Elena Piccinini reciterà alcune sue liriche tratte dalla silloge poetica “Il silenzio del furetto”. Tra gli estimatori dei FaRg2 vi sono anche Cristiano Malgioglio, Manuela Arcuri e Giorgio Grasso. L’esposizione proposta da Victor e curata da Elena Piccinini rimarrà aperta dal 18 gennaio al 2 marzo 2025. Potete continuare a seguirli nel sito ufficiale www.farg2.it

TESTO CRITICO

Il riflessivo Alessandro Rinaldoni e la vulcanica Francesca Bice Ghidini hanno realizzato quadri che esaltano la fusione tra pittura e grafica, immaginazione, gesto, precisione, creatività, vivacità cromatica e onirismo. La loro bravura consiste nel coniugare la capacità di muovere il colore liquido sullo spazio della tela, una tecnica che mixa le dinamiche che appartengono alla pittura con quelle della grafica. Un interessante connubio di stili espressivi caratterizzati da astrazione informale e figurazione.

I dialoghi dell’arte dei due artisti sono inseriti in un progetto congiunto che ha portato, nel tempo, anche alla produzione di opere realizzate a due mani mantenendo, tra pittura e grafica, cifre stilistiche di matrice contemporanea. Il linguaggio artistico del duo poliedrico-sinergico FaRg², è propositivo e stimolante. Nelle creazioni dei due talentuosi creativi, dalla vasta e prestigiosa attività espositiva, c’è una qualità di movimento continuo che sembra proporre la sperimentazione e la ricerca della varietà cromatica dei colori in una attività espressiva che consente di proseguire la sfida agli ostacoli della vita, creando opere che pulsano di vita propria.

Le loro opere sono caratterizzate da una vitalità che sembra suggerire la strada verso il senso creativo del flusso vitale dell’esistenza. L’uso della dualità, nei messaggi veicolati da FaRg², si fondono e si intrecciano toccando argomenti legati al mutamento delle forme organiche, creando equilibrio e armonia. Hanno realizzato quadri che esaltano la fusione tra pittura e grafica, immaginazione, creatività, vivacità cromatica e onirismo. Una caratteristica peculiare del loro stile, dopo aver gestito il libero e naturale movimento che il colore, allo stato liquido, compie sulla tela, è la coniugazione delle due discipline espressive Grafica e Pittura fuse insieme. La loro arte è l’incontro di forme, spazi e colori che provengono dal cielo e dalla terra.

Marco Cagnolati