Dopo una carriera spesa intervistando celebrità del mondo della televisione, del cinema e della musica per numerosi quotidiani e riviste nazionali, l’ex giornalista e ora scrittore a tempo pieno John Marrs, noto per il bestseller n. 1 e la serie Netflix “La coppia quasi perfetta”, arriva in Italia grazie a Indomitus Publishing con la traduzione di “Il giorno in cui sei scomparso” a cura di Maria Pia Smiths-Jacob.

Quando Catherine si sveglia una mattina e scopre che suo marito Simon non è a casa, pensa che sia uscito a correre prima del lavoro come al solito. Ma le sue scarpe da corsa sono ancora lì, vicino alla porta. Il portafoglio, il telefono, persino le chiavi dell’auto: tutto al suo posto. L’unica cosa che manca è lui.

In preda al panico, Catherine è certa che gli sia successo qualcosa. Simon non l’avrebbe mai abbandonata. Non avrebbe mai lasciato i loro figli. Ma c’è qualcosa che lei non sa: Simon non è scomparso per caso. Lui conosce la verità, una verità troppo devastante per essere rivelata. Sa cose sul loro matrimonio che distruggerebbero tutto ciò che Catherine credeva di sapere. Ogni ricordo felice che custodisce è solo una bugia.

Mentre Catherine lotta con una nuova e inquietante realtà, Simon è dall’altra parte del mondo, vivo e determinato a non farsi trovare. Sta giocando d’anticipo, disposto a tutto pur di restare un passo avanti a quella verità.

Ma nessun segreto può restare sepolto per sempre. Quando Simon riapparirà, venticinque anni dopo, Catherine scoprirà finalmente chi è davvero l’uomo che ha sposato. Tutto ciò che desiderava era la verità. Ma non immaginava che scoprirla sarebbe stato il suo incubo peggiore.

“A sette anni dal successo di “Una coppia quasi perfetta”, il maestro del thriller psicologico John Marrs torna finalmente in Italia con Il giorno in cui sei scomparso, un romanzo sconvolgente che scava nelle pieghe più oscure della mente umana e delle relazioni – ha dichiarato l’editore Davide Radice.

Acclamato dai lettori anglosassoni per la sua trama avvincente, i colpi di scena inaspettati e uno stile di scrittura tanto raffinato quanto insolito, è un libro intenso e impossibile da mettere giù, perfetto per chi ama i thriller psicologici che sondano le profondità dell’animo umano.

Indomitus Publishing è orgogliosa di riportare in Italia uno degli autori più amati dai fan della suspense, in un’edizione curata per offrire ai lettori un’esperienza di lettura indimenticabile”.

John Marrs, con questo romanzo, si conferma come una delle voci più affilate del genere già apprezzata da milioni di fan nel mondo e ci conduce in un viaggio emotivo e inquietante, dove ogni certezza si sgretola e la verità è più pericolosa della menzogna.

DATI TECNICI

Titolo: Il giorno in cui sei scomparso

Autore: John Marrs

Casa editrice: Indomitus Publishing

Data di pubblicazione: 6 marzo 2025

Pagine: 382

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 17,99 in libreria e su tutti gli store online

Link al sito: https://www.indomitus-publishing.it/product/il-giorno-in-cui-sei-scomparso-john-marrs/

BIOGRAFIA AUTORE

John Marrs è uno scrittore ed ex giornalista che vive a Londra e nel Northamptonshire. Dopo aver trascorso la sua carriera intervistando celebrità del mondo della televisione, del cinema e della musica per numerosi quotidiani e riviste nazionali, ora è uno scrittore a tempo pieno. I suoi libri includono il bestseller n. 1 e la serie Netflix “La coppia quasi perfetta”, “Il giorno in cui sei scomparso” e “La buona samaritana”. Seguitelo su www.johnmarrsauthor.co.uk, su X @johnmarrs1, su Instagram @johnmarrs.author e su Facebook all’indirizzo www.facebook.com/johnmarrsauthor

CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.