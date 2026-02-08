Il libro: “Volevamo prendere il cielo” di Federica Bosco | RECENSIONE

di Mario Bresciano

Linda, una ragazza della piccola borghesia, frequenta negli anni ’90 il liceo a Verona. Un giorno entra in classe una nuova alunna, Corinna, ricchissima, ma molto alla mano, che chiede di sedersi nel banco accanto a lei.

Nasce tra le due ragazze un’amicizia profonda nonostante le differenze sociali. Della famiglia di Corinna si salvano moralmente solo lei e il fratello Leonardo, detto Leo; i genitori e l’altro fratello si riveleranno persone fredde, egoiste, corrotte.

Linda e Leo si innamorano, ma quando la ragazza rimane incinta, le parole della madre di Leo la indurranno a lasciare l’amato senza spiegazioni, per non essere d’intralcio al futuro programmato dalla famiglia.

Di qui in poi la vita di Linda subirà una serie di eventi belli e brutti che la porteranno ad incontrare persone diverse, tra cui alcune splendide, come la zia Sofia, rifiutata dal fratello, padre di Linda, ma non da sua moglie, per la sua omosessualità, oppure Eric, un francese che avrà una parte importante nel suo lungo soggiorno a Parigi.

Non racconto il resto per non rovinare le molte sorprese.

Il romanzo inizia come tipico romanzo rosa, un poco stucchevole, in cui Linda appare fin troppo ingenua e incapace di comportarsi con saggezza. Poi la trama prende corpo e, sebbene sia messa molta carne a cuocere, finisce con l’interessare il lettore.

Si analizza il contrasto generazionale, tra Linda ed il padre, quello sociale, tra la famiglia di Corinna e quella di Linda, si affronta anche il tema dell’amore omosessuale con il rapporto tra la zia simpatica zia Sofia e la sua compagna Muriel.

In sostanza è una storia che, superato l’inizio troppo da romanzo rosa, poi finisce con il coinvolgere il lettore.

Federica Bosco è una scrittrice di origine milanese, nata nel 1971, vissuta a Firenze sin da piccola. Laureata in giurisprudenza, ha scritto vari romanzi sentimentali di successo.

Il libro:

Federica Bosco, “Volevamo prendere il cielo”, Garzanti Ed., 2023