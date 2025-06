Il libro: “Verde Afghano” di Roberto Laviola

“Verde Afghano” di Roberto Laviola è la storia di Marina, una donna che vive una vita diventata grigia perché immersa in una cultura maschilista, con un padre-padrone autoritario e un marito che non fa più brillare le stelle dell’amore.

Benvenuto sig. Laviola tra le nostre pagine. Si descriva con una frase:

Un raccontatore di storie. Detto così potrebbe avere una connotazione negativa, ma voglio sperare che sia recepito in senso positivo, come raccoglitore di fatti incentrati soprattutto sui sentimenti, primo fra tutti l’amore, per poi raccontarli mettendoci la mia fantasia, la mia immaginazione,

Verona è il luogo dove ha, per la maggior parte, ambientato il suo romanzo. Come mai questa scelta?

Verona, per la protagonista che vive in un paesino vicino a Roma, rappresenta il luogo sicuro, la certezza che è avvenuto quel cambiamento tanto sperato e inseguito. Un cambiamento radicale di vita, dove poter esprimere liberamente la sua personalità.

Che difficoltà ha trovato nella scrittura del suo romanzo?

La difficoltà maggiore è stata quella di rendere credibili le varie fasi del cambiamento della protagonista, la sua progressiva presa di coscienza, il suo “risveglio di guerriera” come viene definita dall’uomo che le ha fatto battere di nuovo il cuore.

Nel suo romanzo tocca il problema del maschilismo e della mancanza di libertà. Ci parli di questa visione del punto di vista maschile:

Maschilismo è una parola ormai logora e abusata, ma il concetto che sta alla base di questa visione arcaica del mondo fa fatica evolversi. Purtroppo ancora molti uomini considerano la propria donna come qualcosa che gli appartiene, di cui è padrone. Mentre un rapporto, una relazione realmente paritaria sarebbe più ricca, intensa e appagante.

Che cosa le ha lasciato questo romanzo?

La bella sensazione, o se vogliamo la speranza, che qualche lettrice che dovesse trovarsi nelle stesse condizioni culturali della protagonista possa cominciare a porsi delle domande, quelle giuste, per poi arrivare alle giuste risposte che non possono non avere come base la libertà.

